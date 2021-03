K-Pop y Pop occidental: el encuentro de dos mundos

Desde hace algunos años, se ha venido dando el encuentro de dos mundos en el pop: cuando el K-Pop y el Pop occidental se encuentran. Artistas hispanos como CD9 y Guaynaa, hasta DJs reconocidos internacionalmente, como Steve Aoki y Skrillex, el mundo K-Pop ha estado lleno de colaboraciones y en el último año han sido muchos los temas pop en que artistas de lados opuestos del mundo fusionan su talento.

Un ejemplo de esto es la colaboración Pink Sweat$ con 2 de los integrantes de Seventeen. En medio de una pandemia global, el rapero anunció la fusión utilizando una imagen en que se ve “17x17x17x17”. Con esa expectativa, los fans del grupo surcoreano comenzaron a sospechar de la colaboración, que fue confirmada más adelante.

Finalmente, se reveló que DK y Joshua serían los integrantes de Seventeen que participarían en el remix del tema 17 de Pink Sweat$, cuya versión original forma parte del disco The Prelude.

En enero de este año, Anthony Russo y el idol solista Kang Daniel se unieron a Inverness para su tema State of Wonder. En el vídeo musical del sencillo digital, Inverness es quien toma el protagonismo, mientras que los otros dos artistas están presentes en forma de holograma.

Esta no es la primera vez que este trío trabaja junto. Los 3 artistas trabajaron en el disco Magenta de Kang Daniel, con Inverness acreditado en los temas Who U Are y Movie, y Anthony Russo teniendo créditos en Waves y Who U Are.

En septiembre del año pasado, Max Schneider, conocido artísticamente como MAX, presentó junto a Suga su sencillo Blueberry Eyes, que forma parte del álbum Colour Vision. Curiosamente, no fue Schneider quien decidió qué tema incluiría al rapero de la banda surcoreana BTS; en una entrevista con TeenVouge, el artista estadounidense explicó que originalmente le presentó el tema New Life a Suga, quien dijo que la canción le gustó, pero no podría escuchar su estilo en ella.

Después de esta respuesta, MAX tomó una sencilla (y sabia) decisión: mandarle el disco completo al rapero y permitir que fuera él quien eligiera la canción que quisiera grabar. Finalmente, a Suga le gustó Blueberry Eyes, lo que fue una agradable sorpresa para el artista estadounidense, quien admitió no estar seguro de qué tema estaba esperando que el idol coreano eligiera, pero Blueberry Eyes definitivamente no era su primera opción. Poco después de lanzar este tema, se presentó la versión remix junto al dj Steve Aoki.

Curiosamente, esta no es la primera vez que MAX y Suga han colaborado. Para el disco D-2 de Agust D, MAX participó en el tema Burn It, y por esto afirmó durante una entrevista que el fandom de BTS, ARMY, realmente lo animó, ya que dijo que “el ARMY se basa en la autencidad”, ya que “solo confían en una cantidad limitada de artistas que se han unido para hacer música con BTS”, y MAX dijo sentirse feliz de formar parte de la lista.