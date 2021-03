Dasoul y Danny Romero nos traen ‘Un Clásico’ del reguetón

La música tiene un poder indescriptible. No solo es capaz de generarnos un sentimiento o un estado de ánimo, sino que además podemos viajar a un momento o lugar específicos.

Eso es lo que han conseguido Dasoul y Danny Romero con su nueva colaboración: Un Clásico. Ambos artistas canarios sacan a relucir su talento para subirnos en la máquina del tiempo y trasladarnos a los años dorados del reguetón. Esa etapa comprendida entre 2003 y 2007 que marcó un antes y un después en la escena.

Este nuevo single se convierte en el primer lanzamiento de Dasoul en 2021 tras el estreno de su álbum conceptual Dosis. De nuevo, el artista apuesta por un cambio de registro que no ha pasaro desapercibido entre sus fans.

Un Clásico ha sido producido y compuesto por Dasoul, que se ha alejado de los ritmos ochenteros de Dosis para acercarnos un poco más a sus influencias musicales. Sus melodías nos trasladan directamente a la época en la que temas de Don Omar, Daddy Yankee y Wisin y Yandel, entre otros, sonaban en todos los rincones.

"He querido volver a dar un nuevo giro de tuerca volviendo de nuevo a la música urbana que me ha caracterizado siempre en mi trayectoria musical, porque quiero recordarle a la gente que sigo siendo el mismo, pero al tiempo me gusta probar cosas nuevas, asumir nuevos retos y llevarme cada proyecto casi a lo personal", explica Dasoul.

Llevar tus gustos musicales al trabajo es un placer, pero hacerlo acompañado de un amigo es una experiencia de la que pocos pueden disfrutar. Pero este es el caso de Danny y Dasoul. "Conozco a Danny desde 2012 y siempre nos hemos llevado francamente bien. Me llevo muy bien con casi todos los artistas que conozco y con él en concreto tenía ganas de trabajar desde hace mucho tiempo. [...] Se me vino rápidamente a la cabeza el nombre de Danny Romero, se lo comenté y le gustó la idea de volver al reggaetón antiguo, porque es con lo que ambos crecimos aquí en Canarias", explica el artista.

Y a ti, ¿qué te ha parecido Un Clásico?