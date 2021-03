Lo de las restricciones es algo que nos trae de cabeza. Si hay alguien que se entera de qué está permitido hacer y qué no dentro de su comunidad, que levante la mano. Lo cierto es que, con tanto cambio, es difícil estar al día. Lo que sí sabemos es que esta Semana Santa, las reuniones de no convivientes en espacios privados cerrados no están permitidas.

Pero es difícil cumplirlo. Sebastián Yatra, Ester Expósito, Alejandro Speitzer, Roberta Lobeira y Manolo Caro han disfrutado de una reunión de amigos este fin de semana saltándose esas restricciones.

Está claro que se lo han pasado en grande y sin mascarillas. No es el mejor ejemplo, pero, aun así, Yatra no ha dudado en compartirlo. “Por ser un buen compañero, por ser un buen compañero 🔥🐓🎤🏟 Quién bailó mejor? @alejandrospeitzer ✌🏻🇲🇽@ester_exposito @robylobeiraart @manolocaro”, escribía junto a una buena colección de fotografías y un vídeo en el que le vemos bailando con el chico de Expósito. Un duelo de movimiento de caderas que no ha dejado a nadie indiferente.

Lo que ha unido Netflix que no lo separe una pandemia. Recordemos que Yatra debutará en la serie que dirige Manolo Caro, Érase una vez… pero ya no, la primera serie musical española de la plataforma.

El colombiano se ha convertido en uno de los cantantes más sociales de las noches madrileñas. Dos días antes le veíamos disfrutar también de la noche con Danna Paola y los chicos de Morat. Les veíamos cantando juntos No bailes sola, el tema que él y la mexicana comparten con tanto éxito. Ah, y de nuevo, todos ellos sin mascarilla, por lo menos, estaban en una terraza abierta.

La noche y el día

Que conste que Yatra no sólo disfruta de la noche madrileña, también aprovecha los días para hacer deporte. Más de uno le ha visto por el Parque de El Retiro de la capital haciendo ejercicio. Ah, y lo hace disfrutando del sol y sin camiseta, como para no mirarle…

“Cuál es una meta que te pusiste a principio de este año por la que sigues esforzándote día a día? 🐉🐲🥷🏻”, preguntaba en redes. Él parece tenerlo claro.