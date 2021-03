Justin Bieber se hace un nuevo tatuaje por ‘Peaches’ en contra de la opinión de su madre y Hailey Baldwin

Justin Bieber tiene un amor incondicional por sus tatuajes y nunca es mal momento para añadir uno nuevo a su colección. “Más de 100 horas en poner obras de arte en mi cuerpo y no me arrepiento de ninguna. Amo el arte y he hecho de mi cuerpo un lienzo que me encanta", explicaba sobre este amor a GQ en una entrevista.

Su última adquisición ha sido un melocotón en honor a su tema Peaches, su favorito, junto a Daniel Ceaser & Giveon que forma parte de su reciente disco Justice. Un proyecto del que parece estar enormemente orgulloso ya que acumula 59 millones de reproducciones hasta la fecha y 45 millones de visualizaciones en Youtube.

El canadiense compartía en redes sociales este pequeño tatuaje situado en el cuello realizado por el tatuador que se hace llamar Doctor Woo en Instagram. Sin embargo, la mayoría de los comentarios debajo de la imagen poco tenían que ver con mensajes positivos, sino que recordaban a Bieber la petición de Hailey de no hacerse más tatuajes en el cuello. Él mismo lo revelo en la entrevista ya mencionada: “Creo que ya he terminado con mi cuello... Es una petición de Hailey”.

Y esta no ha sido la única mujer en su vida que ha mostrado su desagrado con el melocotón. Su madre, Pattie Mallette, tenía algo que decir: “¿No tienes suficientes todavía?”. Una frase que ha captado toda la atención y que acompañaba con un emoji de cansancio. No es la primera vez que lo manifiesta así, ya con la rosa en el cuello (también de Doctor Woo), comentaba un ‘¿por qué?’ en la sección de comentarios.

Futuros tatuajes de Bieber

En esta entrevista acerca de toda la tinta en su cuerpo, hablaba de sus planes de futuro en cuanto a este arte: “Mi espalda está bastante libre, y todavía no tengo hijos, pero estoy pensando en tatuarme sus retratos ahí”. En otra entrevista reciente para SiriusXM Hits 1, el artista decía que mantendrá sin tatuajes sus manos: “Me prometí a mí mismo que no me haría tatuajes en las manos. El llevar un traje y tener las manos sin tatuar tiene algo que me gusta, no sé”.