Emma Watson abandonó un rodaje por culpa de esta incómoda escena con Channing Tatum

Hay ciertos secretos a voces que acaban confirmándose con el paso de los años. Seth Rogen nos acaba de desvelar uno del que muy pocos dudaban ya: Emma Watson abandonó el rodaje de la película Juerga hasta el fin (2013) por las enormes diferencias creativas que había entre el texto que le enviaron para grabar en la película y lo que se encontró al llegar al set de rodaje.

Rogen es un tipo peculiar con un sentido del humor que, a veces, puede llegar a rozar el extremo. Solo hace falta ver sus películas. Él no se corta en decir que se fuma casi una decena de porros al día, según sus propios cálculos. James Franco, con quien también rodó Juerga hasta el fin, además de Superfumados, La entrevista y The Disaster Artist, no debe ir muy por detrás. Así que imaginaos el percal cuando llegó Emma Watson, una gran profesional, a grabar sus escenas: el equipo fumando marihuana entre toma y toma y tomándoselo todo a cachondeo.

Juerga hasta el fin es una comedia sobre un apocalipsis en la que las estrellas de Hollywood, que hacen de ellas mismas, deben luchar contra el coas para sobrevivir. La protagonista femenina de Harry Potter sale en una breve escena en el montaje final, pero la actriz iba a tener un mayor protagonismo. Si no fue así es porque hubo una parte de la cinta en la que no se sentía del todo cómoda, por lo que decidió marcharse del rodaje y no volver más.

Juerga hasta el fin - Trailer en español HD

Se trata de aquella secuencia en la que Danny McBride, convertido en el líder de una secta caníbal, tiene atado con una cadena al cuello a Channing Tatum vestido con un tanga de cuero. Una secuencia desternillante e inesperada que, quizás, sobre el papel, lucía de una forma, pero que al verla recreada en el set –con todo lo que había detrás de las cámaras acumulado– no debió convencer demasiado a Emma Watson, que decidió no aparecer en ese momento y dejar su personaje.

El propio Seth Rogen, en una entrevista concedida a GQ, ha confesado que Watson se fue pero que a pesar de todo él no le guarda ningún tipo de rencor. "No echo la vista atrás y pienso: '¿Cómo se atrevió? ¿Sabes? Pienso que a veces cuando lees algo, al recrearlo en la vida real no es como tú piensas que iba a ser", ha explicado el actor.

Channing Tatum's cameo in This is the end

"Eso no supuso un terrible final para nuestra relación. Después [Emma] vino al día siguiente para despedirse. Luego ayudó a promocional la película. No hay malos rollos entre nosotros y no podría estar más contento de cómo la película salió al final. Además, puede que tuviese razón y la escena acabase siendo más divertida así [sin ella]".