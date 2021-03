Quién era Houston Tumlin, la estrella de cine infantil cuyo suicidio ha conmocionado a EEUU

Houston Tumlin no era muy famoso. Tampoco un influencer. Y, sin embargo, su suicidio ha conmocionado a todo el mundo. Primero porque tenía 28 años. Segundo, porque era una estrella de cine infantil muy prometedora que acabó en saco roto: tuvo su momento de éxito en 2006, donde apareció en la película Pasado de vueltas, pero nunca más volvió a salir en una película.

Si no has visto Pasado de vueltas, seguro que no sabrás quién es. Pero si eres de aquellos afortunados que tienen buena memoria fotográfica recordarás a aquel niño malhablado de unos 12 años llamado Walker Bobby que, acompañado de su pequeño hermanito pelirrojo, fue parte de la gran pareja cómica infantil de esta película dirigida por Adam McKay (La gran apuesta) y protagonizada por Will Ferrell, John C. Reilly y Sacha Baron Cohen.

Tumlin tenía 28 años y una carrera muy prometedora por delante. Tras su paso por el cine ingresó en el Ejército de los Estados Unidos, donde se convirtió en un prometedor soldado de la 101 División Aerotransportada del Ejército, en Fort Campbell, Kentucky, donde recibió grandes honores en la lucha contra el Terrorismo y el pos de la Seguridad Nacional.

Walker & Texas Ranger

Sin embargo, según cuenta TMZ, el actor se quitó la vida de un disparo en la sien mientras estaba en casa junto a su pareja. Fuentes forenses señalan que los hechos ocurrieron el martes pasado en su domicilio en Alabama.

La madre del propio Houston Tumlin ha explicado a varios medios de comunicación que su hijo padecía un severo síndrome de estrés postraumático, probablemente provocado por su carrera profesional en el Ejército. De hecho, Michelle Tumlin confesó que su familia colaboraba asiduamente en marchas y recaudaciones de fondos para prevenir esta enfermedad mental.

"Houston Lee Tumlin era mucho más que un gran niño actor en Pasado de vueltas", explicó la madre del artista. "Mi hermoso hijo trajo la felicidad a todo aquel que se encontrara en su camino y los hizo sentirse especiales. Houston luchó su batalla durante años, y nosotros continuaremos luchándola por él".