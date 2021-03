Anahí, de RBD, recuerda las burlas que sufrió en televisión por su anorexia

Anahí Puente, la actriz que dio vida a Mia Colucci en RBD y una de las grandes protagonistas de esta icónica telenovela mexicana ha recordado una dura etapa de su vida. La actriz, en su juventud, sufrió anorexia y en este difícil capítulo de su vida no solo tuvo que lidiar con un desorden alimenticio sino que también tuvo que hacer frente a burlas y humillaciones en la Televisión debido a su figura.

Uno de los seguidores de la mexicana compartía un vídeo que explicaba todas las incómodas situaciones que tuvo que soportar Anahí en Televisión. Bajo el título: "Y aquí una breve historia del porque Televisa no merece a Anahí, y que la mejor decisión que ella pudo tomar fue renunciar a esta empresa", aparece la actriz explicando por qué decidió despedirse de esta cadena.

Comentarios como: "¿Ya comes?" o la "broma" de una presentadora que le escribió en un papel: "come, reza, vomita" haciendo referencia a la película Come, Reza, Ama, eran algunas de las situaciones por las que Anahí tuvo que pasar hasta que decidió que Televisa no era su lugar.

"Muchas veces a mí me tocaba defenderme de los mismos programas de la empresa en la que yo trabajaba. Y era como: '¿Pero esta no es mi casa?", explicaba la actriz en el vídeo donde aseguraba que fue una etapa difícil de su carrera.

RESPECT ANAHI

Y aquí una breve historia del porque Televisa no merece a Anahí, y que la mejor decisión que ella pudo tomar fue renunciar a esta empresa. pic.twitter.com/6yMkX5SNNx — Andrea AC💫🇨🇴 (@Anahis_club) March 24, 2021

La valiente reflexión de Anahí años después

Anahí compartía este vídeo en su cuenta de Twitter y lo acompañaba con una valiente reflexión que demuestra cómo han cambiado las cosas y el importante papel del feminismo en estos tiempos.

Ay ... 🥺. Bueno , lo q me pone feliz es q en estos tiempos las cosas han cambiado mucho. Y eso es porque cada vez más las mujeres nos cuidamos y unimos. Ya no es tan fácil q pase algo así. 💖🙌🏻🥰 https://t.co/ylsmguhZnV — Anahi (@Anahi) March 25, 2021

"Ay ...Bueno , lo que me pone feliz es que en estos tiempos las cosas han cambiado mucho. Y eso es porque cada vez más las mujeres nos cuidamos y unimos. Ya no es tan fácil que pase algo así.", escribía la artista orgullosa de que muchas de sus compañeras no hayan tenido que pasar por lo que pasó ella.