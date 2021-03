‘La Isla de las Tentaciones 3’: Marina, cara a cara con Lucía para hablar de su lío con Lobo tras su ruptura

Aunque las redes sociales ya se habían hecho eco del último salseo de La Isla de las Tentaciones, el Debate ha querido confirmarlo de manera especial. Con Manuel anunciando un "bombazo", se mascaba la tragedia en el plató de Mediaset.

Con Lucía ya en el plató rebelándose de repente ante la exclusiva de su exnovio -que ya había confirmado que trataba de la gaditana- tomaba el testigo para soltar la noticia: Ella e Isaac 'El Lobo' podrían haber empezado una relación.

Así lo ha soltado en el programa:

"Cuando yo llego a España no puedo dormir. No me acuerdo de Manuel, sólo me viene a la mente Isaac", empezaba contando Lucía. Y es que, tras ocho meses, se ha dado cuenta de que abandonó la Isla enamorada de Isaac. Manuel, de lo más beligerante en plató, le echaba en cara haber traicionado a su amiga y compañera Marina.

Respondiéndole, cuenta que intentó quitarle peso a la situación cuando le confesó a Marina sus sentimientos por su aquel entonces novio, a lo que ella no dio importancia y mantuvo la amistad. Sin embargo, al tiempo tentador y participante dejaron su relación.

Esta abrupta historia de amor no terminó ahí, pues Lobo acabó encontrándose con Lucía para aclarar la situación… Acabando en "un par de besos", según ella.

La versión de Marina

Sandra Barneda, para echarle más leña al fuego -o a la hoguera, mejor dicho- invitaba a Marina a plató. Algunas de sus primeras palabras definía a la perfección su estado anímico actual: "Estoy destrozada… Me he sentido traicionada por Isaac y Lucía".

Completando la historia, Marina contó que cuando le contó a Isaac los sentimientos de Lucía hacia él, él simplemente le restó importancia. Eso sí, tiempo después empezó a dudar de su relación, a lo que la malagueña decidió terminar su relación con él. Al poco tiempo, se enteró de algo que lo cambió todo:

Aunque Lucía ha aclarado que no pasó nada en esa habitación, todo ha quedado en el aire. De hecho, la misma presentadora le ha dicho a la exparticipante que todas sus palabras y sus argumentos contra Manuel -que le fue infuel en la isla- han quedado un poco desacreditados.

Directamente a su cara, Marina le ha dicho a su excompañera de edición todo lo que pensaba. Lucía, por su parte, solo ha podido decir que no está orgullosa de nada de lo sucedido.

¿Son pareja Lucía e Isaac?

Aunque una vez que Marina ha entrado al Debate Lucía se ha callado para escuchar los ataques de la que fue su amiga, se ha guardado unas pocas palabras para responder. Más concretamente, sobre si lo que tiene con Isaac es una relación.

La última revelación de la noche la soltaba Marina, confesando que la misma tarde de grabación previa al debate Isaac se había presentado en su hotel arrepentido. Lucía sabía de ese encuentro, algo que muchos colaboradores se han tomado como un acto de confianza muy similar al de una relación. Lucía, eso sí, respondía que no tenían nada.