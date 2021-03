Taylor Swift y su 'You all over me', ¿Por qué los fans piensan que está dedicada a Joe Jonas?

Taylor Swift tiene a todos sus seguidores expectantes ante el lanzamiento de Fearless (Taylor's Version), este álbum, tal y como adelantó la artista, se compone de 26 canciones, seis de ellas temas inéditos que grabó en 2008 pero que nunca salieron a la luz y que ahora están a punto de estrenarse. Uno de ellos es You All Over Me

Hace apenas unos días que la cantante lanzó You All Over Me y desde entonces, sus millones de fans ya han creado un sinfín de teorías sobre esta canción, aunque la más consensuada es que este tema sería toda una indirecta para el exnovio de la artista, Joe Jonas.

En líneas generales, You All Over Me es una canción de rollo country -un estilo muy característico de Taylor en esa época- que cuenta una ruptura amorosa en la que a pesar de que ella se ha liberado, no se puede olvidar de él y sufre por ello.

Con un ritmo dulce y una letra sensible y delicada, Taylor Swift ha conquistado a su público con esta emotiva historia en la que muchos se han visto reflejados, sin embargo, los fans han ido un paso más allá y ven el nombre del mediano de los Jonas escrito en muchos versos del single.

Las razones por las que You All Over Me es una indirecta para Joe Jonas según los fans

Tal y como desvelaba la artista en el lanzamiento de la canción, You All Over Me es una de esas canciones que fueron grabadas en 2008 pero nunca llegaron a salir a la luz. Ese mismo año fue el que Taylor Swift mantuvo una breve pero intensa relación amorosa con Joe Jonas, ambos cantantes se conocieron en junio y comenzaron su historia al mes siguiente, sin embargo, en octubre era Jonas el que cortaba con ella con una simple llamada telefónica.

Taylor Swift ft. Maren Morris - You All Over Me (From The Vault) (Official Lyric Video)

En uno de los versos de You All Over Me, Taylor recita: "The best and worst day of June was the one that I met you", (el mejor y peor día de junio fue cuando te conocí). Una frase muy reveladora ya que coincidiría con el inicio de su historia con Joe Jonas y sus fans no han dejado pasar este detalle por alto.

Pero esta no es la única coincidencia que sus seguidores han encontrado, sino que ellos también ven un gran paralelismo entre You All Over Me y Last Kiss, otra de las canciones de Taylor Swift que también se especula que está dedicada al mediano de los Jonas.

Taylor wrapping more baby presents for Joe Jonas to compensate for all the vault songs from Fearless about to come out pic.twitter.com/ipdxsZT87u — sofi (@burtxntothistay) March 26, 2021

Justo después del verso citado anteriormente, en You All Over Me, Swift recita: Con las manos en los bolsillos/ Y tu sonrisa de ¿Acaso no quisieras tenerme?". Una estrofa que los fans ven muy parecida a otra de Last Kiss en la que Taylor también se refiere a "cómo caminas con las manos en los bolsillos".

A pesar de que estas conjeturas han causado un gran revuelo en Twitter, ninguno de los artistas se ha pronunciado y por el momento, son solo rumores, lo que sí es cierto es que Taylor Swift ha sacado una gran canción que demuestra, una vez más, el talento de la intérprete.