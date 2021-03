Karol G: “La gente está esperando algo romántico, pero ‘KG0516’ es como me siento ahora como mujer”

Karol G te invita a un vuelo muy especial, uno con el que pretende mostrarse al mundo tal y como se siente ahora mismo como artista. Con este nuevo álbum de estudio, la cantante colombina, convertida en una de las principales figuras de la escena mundial, da por finiquitado su lado más romántico y se muestra más empoderada que nunca. Este es el sentimiento que prima en KG0516 (así se titula el disco) y sobre ello ha hablado con Tony Aguilar en LOS40 Global Show.

Los nervios por el nuevo disco

"He estado preparando tanto este álbum que pensaba que no iba a llegar a este momento por la presión y la ansiedad. Ha habido tanto amor y tanto empeño en este disco (la música, la producción, la estética...) que quiero que salga ya para ver como lo van a recibir los fans. Cada vez me gusta más y más KG0516".

El significado de 'KG0516'

"Muchas personas me conocen por las ultimas canciones y no tienen conocimiento de mi verdadera trayectoria. Este vuelo, el 0516, empezó el 16 de mayo del año 2006. Fue la primera vez que mis padres firmaron por un contrato por mí, porque yo era menor de edad, y la primera vez que mi nombre fue Karol G. El viaje empezó ese día y ese es el viaje al que quiero subir a mis seguidores para que entiendan que hay dentro de mí. El álbum es de mi corazón para todo el mundo. Espero que las turbulencias sean causadas por la música y que la buena vibra rompa todas las expectativas que hay".

Videoclip oficial de 'Location'

La importancia de 'Location'

"Más que mirar lo que estaba funcionando en la industria, quería dar una experiencia diferente con cada canción. Veníamos de Tusa y nos fuimos a lo romántico con Ay, Dios mío. Con Location fue un viaje al oeste y volver a colaborar con Anuel AA y J Balvin. Quiero estar en la cima de los charts, pero la iniciativa muchas veces viene simplemente de experimentar y lanzar otras cosas. Tomar riesgos y exigirme a mí misma".

'El Makinón': el próximo pelotazo de Karol G

“La primera canción del disco que puse en el coche fue El Makinón. La puse a todo volumen y me convencí de que tenía que ser el nuevo single. Tengo mucha música y sé que la gente está esperando algo romántico de mí, pero ahora me siento así como mujer y persona. Desde que lancé Bichota me he vuelto a enamorar de mí y me he empoderado. El Makinón también habla de ese poderío. Además, tuve la oportunidad de colaborar con otra mujer [Mariah Angeliq]. Así hacemos crecer el genero y nuestra participación en la industria”.

Si quieres ver la entrevista completa de Karol G en LOS40 Global Show…¡dale al play!