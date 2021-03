Sam Heughan cuenta anécdotas de ‘Outlander’ durante su apasionante viaje en autocaravana por Escocia

Jamie Fraser es el personaje para el que sobran las presentaciones si eres fiel seguidor de Outlander, la romántica y apasionante serie basada en los libros de Diana Gabaldón que nos hace enamorarnos de Escocia, una tierra de tradiciones. El actor que le da vida, Sam Heughan, ha hecho equipo con otro de sus buenos amigos de esta historia, Graham McTavish, para ofrecernos más aún de este lugar.

Juntos se fueron en autocaravana a recorrer Escocia y ahora cuentan ese viaje en Tierra de clanes. Una experiencia vital que les ha llevado a compartir recorridos en kayak, bicicleta o motocicleta para llegar a todos los puntos de un lugar que tienen en común y que llevan en la sangre.

Amor por una tierra de ensueño

Han compartido paisajes de ensueño y han ahondado en la historia y cultura del lugar que fue testigo de las sangrientas batallas libradas en las Tierras Altas que tanto protagonismo tienen en la serie.

Ambos actores aprovechan la aventura para reflexionar sobre sus carreras en el cine y el teatro y sobre su amor por los orígenes y las raíces. Una manera de encontrarse a sí mismos que ahora quieren compartir con el resto mientras nos descubren una Escocia que es más que whisky y haggis.

Libro y documental

Un equipo de rodaje les acompañó en este viaje de siete días que dio forma a Men in Kilts, un programa documental que podremos ver en Movistar + a partir del 9 de abril. Y que queda recogido en un libro, Tierra de clanes, en el que dan respuesta a una pregunta: ¿Qué significa ser escocés?

Dos amigos con el mismo origen que emprenden un viaje físico y espiritual y que no obvia lo que les ha unido, una serie que encierra muchas anécdotas que ahora nos cuentan desde la perspectiva natural de compartir una experiencia vital entre amigos.

El libro, además, cuenta con el prólogo de la autora de las novelas que inspiraron las serie. Ya ha sido best seller del Sunday Times, el New York Times, el Publisher’s Weekly, USA Today, el Globe y las librerías Barnes and Noble desde su lanzamiento. En tan solo una semana se vendieron más de cincuenta mil ejemplares en Estados Unidos.