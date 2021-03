10 planes para hacer en Barcelona esta Semana Santa 2021

La Semana Santa 2021 no nos va a permitir viajar fuera de nuestra comunidad autónoma, pero eso no significa que no podamos hacer planes geniales dentro de nuestra propia ciudad. Sobre todo, si tienes la suerte de encontrarte en un lugar como Barcelona, que cuenta con playa y montaña, una amplia oferta cultural y con muchos lugares diferentes por visitar.

Aunque Cataluña cuenta con algunas medidas sanitarias más restrictivas que otros territorios, ¡aún hay mucho por hacer! Por eso, desde LOS40 te proponemos 10 planes ideales para las vacaciones de Semana Santa en la Ciudad Condal.

1. Visita los pueblos de la costa catalana

Normalmente Barcelona se llena de turistas en Semana Santa, tanto nacionales como internacionales. ¿Por qué no aprovechar que este año hay un número menor de visitantes para conocer algunos de los rincones más bonitos de la costa catalana? Estos son algunos de los pueblos costeros más pintorescos que puedes aprovechar para visitar, desde el mágico Cadaqués de Salvador Dalí, al medieval Begur:

Sitges

Tamarit

Cadaqués

Sant Pol de Mar

El Masnou

Tossa de Mar

Begur

2. Oferta cultural: exposiciones, museos y teatros

Barcelona cuenta con una oferta cultural amplísima, que incluye algunos de los monumentos más visitados de nuestro país como la icónica Sagrada Familia, la cual puedes aprovechar para disfrutar.

Por otra parte, otro de los planes culturales más atractivos es recorrer la Barcelona de Pablo Picasso a través de una visita online por el barrio que le vio madurar y también las obras de su Museo en la ciudad. Entradas disponibles por 10 euros para el sábado 3 de abril a las 20:00.

En cuanto a exposiciones, CaixaForum alberga El sueño americano: del pop a la actualidad, una recopilación de obras de arte de los años sesenta; mientras que, el Museu Nacional d’Art de Catalunya ofrece La guerra infinita. Antoni Campañà, una colección de imágenes de la Guerra Civil nunca antes vistas. Además, si lo que prefieres es ir al teatro, ¿Quién mató a Sherlock Holmes? en el Teatro Apolo puede ser una buena opción, así como la comedia negra Sopar amb batalla en el Teatro Borràs.

3. Disfrutar de la playa

La playa siempre es sinónimo de vacaciones por eso, ¿qué mejor que aprovechar que Barcelona cuenta con su propia playa para disfrutarla en Semana Santa? Incluso si no te atreves a bañarte, hacer cualquier deporte, patinar o pasear por el paseo marítimo de La Barceloneta puede ser un pasatiempo fantástico. Además, de la envidia de todas las provincias de interior.

4. Plan para amantes del fútbol: visitar el Camp Nou

Todo un acierto para los más futboleros y futboleras. Visitar el estadio del Fútbol Club Barcelona es posible a partir de 12 euros para residentes en Cataluña y puede ser el plan ideal para todo culé.

5. Disfrutar del sabor y la belleza de las Monas de Pascua

Las monas de Pascua son un dulce muy popular en Semana Santa y, más si cabe en Cataluña. Por eso, en esta época del año los escaparates de las principales pastelerías se convierten en auténticos museos con impresionantes esculturas de chocolate, algunas de ellas de gran tamaño. Un pasatiempo delicioso que también puede ser muy creativo, ya que, algunos establecimientos ofrecen como actividad crear tu propia mona de Pascua.

6. Atentos los amantes del postureo: acércate al columpio de Horta

Alrededor del popular Mirador de Horta (otra opción genial) se encuentran dos columpios con unas increíbles vistas que se han convertido en el paraíso de todo influencer. Si quieres conseguir una foto increíble pásate por el ya conocido como “El columpio de Barcelona”.

7. Visita el castillo de Montjuïc

En plena naturaleza de Montjuïc se encuentra su enorme y perfectamente conservado castillo, el cual se puede visitar de nuevo desde el pasado 13 de marzo. Una excursión en pleno corazón de Barcelona y en medio del campo al mismo tiempo, convirtiéndose en un plan ideal al aire libre según las recomendaciones sanitarias. Podrás descubrir todos sus rincones: el foso, el patio de armas, la muralla y su impresionante puente de acceso.

8. Ruta Harry Potter por Barcelona

Los fans del universo de Harry Potter de Barcelona están de suerte, ya que, muchos lugares de la ciudad están inspirados en la mítica saga literaria. Desde las tiendas temáticas de Harry Potter (En Galeries Maldà, calle Portaferrissa 22) hasta el Pudding Café, una cafetería que parece sacada del mismísimo Hogwarts en Avenida Diagonal 515.

9. Plan en la naturaleza: rutas de senderismo

Barcelona no es solo una de las urbes más importantes de España, sino que, también destaca por sus paisajes. Por eso, qué mejor opción que ponernos un calzado cómodo y disfrutar del aire puro con estas rutas de senderismo estrella:

Ruta en la Reserva Natural del Montseny : una de las más populares de la región

: una de las más populares de la región Ruta en Montnegre i el Corredor : junto a Mataró

: junto a Mataró Ruta del Salto de les Gorges del Foix: un espectacular espacio protegido en la cabecera del río Foix

10. Tarde en el circo para los pequeños y mayores

El circo ha llegado a Barcelona y no con una opción, ¡no con dos! Por un lado podeís disfrutar del Circo Raluy Legacy con su espectáculo ¡Todo locura! en el Port Vell de Barcelona y, por otro, se en pleno Montseny el Circ Cric.

¡Feliz Semana Santa!