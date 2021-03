Hiba Abouk o India Martínez, entre las impactadas por el cambio físico de Jesús Castro

Ya estamos habituados a que los actores y actrices cambien de aspecto cada dos por tres por cuestiones de guion, pero eso no significa que no nos llame la atención cada vez que lo hacen. En el caso de Jesús Castro, ha influido otras motivaciones, pero el resultado es igual de impactante. Él mismo se ha encargado de mostrarlo y lo ha hecho a través de una comparativa.

“De una foto a otra hay unos seis meses de trabajo. Por temas personales me deje bastante, hasta el punto de llegar a mi peor forma física”, reconoce sobre la primera de las fotografías en la que podemos ver que había perdido los abdominales de su tableta. Pero visto lo visto, está claro que tomó cartas en el asunto.

Trabajo constante

“Aún mi objetivo no está cumplido ni mucho menos, pero lo que está claro que la constancia y el trabajo SIEMPRE dan frutos”, confiesa sobre el proceso en el que está inmerso. Mucho ejercicio, aunque no es la única clave.

“Estar bien personalmente hace que todo lo demás sea más fácil 💚 Los envidiosos dirán que es la cámara del móvil 😂”, aseguraba. Parece que esos temas personales se han solucionado y ahora está en ese camino para volver a ser el Jesús Castro que conocimos.

En seguida se han sucedido los mensajes de apoyo y de asombro por el cambio que ha sido muy aplaudido.

India Martínez: 🙌🙌🙌🙌

Hiba Abouk: 👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽🥰❤️

La terremoto de Alcorcón: Pero que te ha pasado en el cuerpito serrano?? Que son esos músculos??😂😂

Raquel Meroño: Go!👏🏼💪🏼

Poco después publicaba otra foto, ya con ropa, un tanto enigmática: “Os hago un spoiler? Aquí no hay ni habrá final 💚🐺”. De nuevo recibía un aluvión de emoticonos de lo más amorosos. Está claro que al margen de abdominales o no, Jesús tiene muchos seguidores que le respaldan en todo lo que haga y que aplauden no solo sus cambios sino también el hecho de que se encuentre bien.

Ya estamos deseando verle en una nueva serie.