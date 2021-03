Jason Statham y Josh Hartnett: el dúo inesperado de Guy Ritchie en ‘Despierta la furia’

Jason Statham y Josh Hartnett están de vuelta y por todo lo alto: este inesperado duo presenta un nuevo thriller de acción con una factura técnica impecable y con dirección de Guy Ritchie, el responsable de Snatch, cerdos y diamantes, Lock & Stock, Sherlock Holmes y The Gentlemen. Nada puede salir mal con esta combinación ganadora que promete un chute de adrenalina en los cines.

La película se llama Despierta la Furia (Wrath of Man, La ira de un hombre en su título original) y presenta la historia de H (Statham), un agente de seguridad de una compañía que transporta millones. El tipo, misterioso y callado, tiene unas habilidades sobrehumanas a la hora de enfrentarse a situaciones de riesgo: allí donde mira pone bala, sabe pelear y no tiene miedo de nada ni de nadie.

Sus compañeros de trabajo, entre los que se encuentran los personajes de Josh Hartnett (El Caso Slevin) y Holt McCallany (Mindhunter), no saben qué pensar sobre las destrezas de ese misterioso hombre que los acompaña. Sin embargo, poco a poco se va perfilando la auténtica motivación de H: dar caza a unos asesinos que asesinaron a su hijo y le dieron a él por muerto.

Despierta la Furia (wrath of man) - Tráiler Español SUB 2021

La premisa es sencilla: cine de venganzas con muchos, muchos disparos y peleas. Una suerte de Transporter aderezado con las Venganza de Liam Neeson y con el estilo adrenalínico de las cintas de Michael Bay. ¿La diferencia? Que todo está en manos de un genio del ritmo como Guy Ritchie, quien nos ha traído a algunos de los asesinos y macarras más elegantes (y divertidos) del cine moderno.

Por eso sorprende que se pierda fácilmente la cuenta del número de balas que se disparan en el primer tráiler de la película: hay tanta acción que hasta parece raro para una película de Ritchie. Sin embargo es su estilo: firme, directo y dirigido (o, al menos, eso es lo que parece) con pulso firme y una fotografía excelente. Además, Despierta la furia supone el retorno de dos grandes leyendas del cine de acción: por un lado Jason Statham, al que recientemente solo hemos visto en las nuevas pelis de Fast & Furious formando parte de repartos corales (ya echábamos de menos que fuese el prota) y a Josh Hartnett, quien estaba de capa caída desde El caso Slevin.

Jason Statham en el cartel promocional de 'Despierta la Furia' / MGM / Imagen promocional

Despierta la furia también cuenta en su reparto con Scott Eastwood (Escuadrón Suicida), Jeffrey Donovan (El Intercambio), Niamh Algar (Raised By Wolves), Laz Alonso (Avatar) y Raúl Castillo (We The Animals). La película se estrenará en cines estadounidenses el 7 de mayo de 2021, a la espera de que confirmen la fecha de lanzamiento en España.