"El 24 de abril de 2017 Armie Hammer me violó violentamente durante 4 horas. Me golpeó repetidas veces la cabeza contra una pared. También cometió otros actos de violencia que yo no consentí. Pensé que me iba a matar". Esta acusación de una mujer de 24 años llamada Effie fue la que lo dinamitó todo. Antes de eso el actor de Call Me By Your Name había sido señalado por sus parafilias y perversiones, pero todo eran meras especulaciones sobre una mente afín al sexo extremo. Hasta que llegó la acusación formal de esta joven, que lo señala –siempre según su versión– por haberla agredido sexualmente durante uno de sus encuentros.

La carrera de Armie Hammer ya pendía de un hilo por las truculentas revelaciones de varias mujeres que sostenían que el actor las contactaba por redes sociales para establecer un pequeño vínculo y entonces, cuando se ganaba su confianza, les decía barbaridades parafílicas que rozaban lo enfermizo. Algunas fantasías caníbales, como decirle a una de ellas que quería que se quitara sus costillas para comérselas o que deseaba arrancarle el corazón para devorarlo mientras aún latía, pertenecen al terreno de las depravaciones sexuales más extrañas, pero siempre que no se cometa delito, ahí quedan.

Sin embargo, una acusación formalizada a través de un juzgado es otra cosa bien distinta. Y el asunto no tiene relación ni con el canibalismo ni el sadomasoquismo, sino que se trataría de un caso de agresión sexual en toda regla. O al menos eso es lo que sostiene la abogada de Effie, quien dice que Armie Hammer violó a su clienta en 2017. El caso, de momento, lo está investigando la División de Agresión Sexual del Departamento de Policía de Los Ángeles. Armie Hammer, por supuesto, ha negado los hechos y ha emitido un comunicado en el que explica que toda las relaciones que mantuvo fueron "completamente consensuadas en el sentido en que fueron totalmente habladas, acordadas y mutuamente participativas".

Armie Hammer Dropped From Another Film, ‘Billion Dollar Spy,’ in Wake of Sexual Assault Allegations (EXCLUSIVE) https://t.co/Eb5atLL3XE — Variety (@Variety) March 29, 2021

Todo este escándalo, sumado a las acusaciones de canibalismo, han provocado la caída en desgracia del actor, que ha perdido a su esposa tras 10 años de matrimonio, a su agencia de representación de actores, a su publicista e incluso todos sus proyectos cinematográficos, como Shotgun Wedding, que iba a rodar junto a Jennifer López, y la película The Offer (La Oferta), que se centraba en el proceso de producción y rodaje de la emblemática cinta de Francis Ford Coppola, El Padrino.

Hammer ha sido despedido de ambos rodajes –él alegó que para estar cerca de su familia en estos tiempos complicados, aunque la razón parece ser bien distinta– y su futuro en Hollywood ha quedado dilapidado después de que el único proyecto que le quedara entre manos, The Billion Dollar Spy (El espía del millón de dólares), una cinta dirigida por el actor danés Mads Mikkeslsen, le haya cerrado las puertas, según adelante Variety en exclusiva. Armie Hammer está definitivamente solo y su carrera parece acabada. ¿Saldrá absuelto de las acusaciones que pesan sobre él? Solo el tiempo dirá. De momento, la cosa pinta negra para el actor de La red social y Rebeca.