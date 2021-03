El nuevo reto de Ariana Grande: coach de ‘La Voz’ (USA)

Ariana Grande se ha convertido en una de las divas pop más exitosas del momento. Con tan solo 27 años puede presumir de tener todo un imperio musical a sus pies. Con seis discos a sus espaldas, varias giras mundiales y un pasado televisivo, a estas alturas hay pocos retos en el mundo del entretenimiento a los que no haya hecho frente. Uno de ellos es ejercer de coach en uno de los formatos más exitosos de la televisión: nada más y nada menos que La Voz.

Ahora, por primera vez en su carrera, Ariana Grande se convertirá en coach de un programa de talentos. De este modo, la estrella del pop formará parte de la nueva temporada de The Voice, la versión estadounidense del formato musical más exitoso de la televisión.

La artista se suma así a Kelly Clarkson, Blake Shelton y John Legend en la temporada 21 del programa que se emite en la NBC, sustituyendo a Nick Jonas. “¡Sorpresa! Estoy super emocionada, honrada y entusiasmada”, ha escrito la intérprete de God is a woman junto a una imagen promocional donde aparece en la mítica silla giratoria del programa.

“Enhorabuena Ariana, los vas a matar en la próxima temporada. Bienvenida a la familia”, ha escrito Nick Jonas en sus redes sociales dándole la bienvenida.

En cuanto a las redes sociales oficiales de The Voice han anunciado este bombazo haciendo referencia a uno de los versos de la canción más popular de la artista en los últimos años: Thank U, Next. “Our new Coach’s name is Ari and we’re so good with that” (Nuestro nuevo coach se llama Ari y estamos muy bien con eso).

La televisión: un fuerte ingreso en tiempos de coronavirus

Ariana Grande es una de las grandes artistas musicales del momento. Teniendo en cuenta esta realidad, puede parecer raro que la joven haya optado por participar en un programa como coach. Pero los tiempos han cambiado y ahora la diva no puede salir de gira como en otros tiempos.

Sus tours mundiales eran una de las fuentes de ingresos más grandes de la artista. Sin ir más lejos, la última gira, Sweetener Tour, consiguió recaudar más de 145 millones de dólares. Una auténtica barbaridad.

Ariana Grande, una artista natural y carismática

Sin duda, Ariana Grande asegura a The Voice una gran legión de fans. La cantante es la segunda persona más seguida en Instagram del mundo (solo por detrás de Cristiano Ronaldo), contando con un total de 228 millones de seguidores y seguidoras. De este modo, cada noche de emisión, la NBC se asegura que un buen pellizco de esas personas sepa lo que está pasando en su programa.

Además, la artista ha demostrado tener mucha labia a la hora de hacer frente a programas en directo. Lo hemos visto en sus numerosas entrevistas, en sus directos de Instagram y en sus apariciones en espacios como Saturday Night Live. De este modo, seguro que la cantante regala más de un momentazo a los espectadores.