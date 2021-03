Chimo Bayo publica la foto de un supermercado que despierta la nostalgia por la ruta del bakalao

“Esta sí, esta no, esta me gusta, me la como yo”. Cualquiera que viviera con pasión los años ’90, habrá tarareado en alguna ocasión esta letra de una de las canciones más icónicas de aquella época. Chimo Bayo era el máximo estandarte de una ruta del bakalao que hizo a más de uno recorrer la carretera de Valencia más de un fin de semana.

Ha pasado mucho desde entonces, pero los más nostálgicos todavía recuerdan aquella cultura que no fue bien vista por todo el mundo. Pues bien, el gurú de aquella música en nuestro país sigue conservando el mismo sentido del humor que el que demostró con esta mítica canción.

Se ha pasado por el supermercado y se ha quedado prendado de un cartel que no ha dudado en compartir con el resto del mundo. Estamos en temporada de bacalao, otro bacalao y ha querido aprovecharlo para recordar una época muy explosiva.

“Sí, ojalá…”, escribía el músico junto a la foto del cartel que anunciaba la temporada de bacalao. No se han hecho esperar las respuestas incluida la de alguna política, que está demostrado que últimamente, están muy por apoyar la cultura más popular.

Reacción en redes

Andrea Levy, la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, es una de las que ha sentido esa nostalgia y la ha querido compartir con todos a través de una escueta frase: “Me descubro ante usted, maestro”.

No ha sido la única, por un instante, Bayo ha recuperado ese fervor que vivió en los ’90 y ha sentido el apoyo y cariño de muchos seguidores que han acudido a las redes para recordar lo grande que fue. No ha dudado en retuitear muchos de esos mensajes en señal de agradecimiento.

Está claro que hay tiempos que no se olvidan y el que él protagonizó hace casi 30 años es uno de ellos. Y no es de extrañar que se eche en falta precisamente en estos tiempos de pandemia en las que aquellas fiestas son tan solo un buen recuerdo.