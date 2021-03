La admiración de Maná por The Beatles y por su actitud punk: “Si tienes ganas de hacerlo, lo haces ¿no?”

La trascendencia de The Beatles en la música universal es un hecho innegable. Los cuatro de Liverpool figuran como la banda más influyente en la historia del pop rock, y así lo han admitido infinidad de bandas y grupos durante generaciones. Si echamos mano de la hemeroteca, descubrimos cómo artistas españoles y latinos de todos los géneros y edades reconocen ante los micrófonos de LOS40 ese enorme impacto. Entre los que lo admiten con mayor rotundidad figura el cuarteto mexicano Maná.

“Eso es lo que quiero ser para el resto de mi vida”

Fher Olvera, cantante, compositor y líder de la banda jalisciense, es un reconocido ‘beatlemaniaco’, y en una entrevista para LOS40 (22/10/2006) afirmaba: “Ha habido una gran influencia de The Beatles en nuestro trabajo desde siempre, son artistas de referencia de todo lo que es el rock, es inevitable pasar por ahí y bien merecido por ellos”.

Por su parte, Álex González, batería de Maná, explicaba que Ringo Starr fue su principal referente, cuando solo tenía 4 años: “Me regalaron mi primera batería de juguete a los 2 años, pero no fue hasta los 4, cuando vi en un programa de televisión a The Beatles, cuando se desató la locura. Yo vi a Ringo, y vi a las chicas gritando y dije 'eso es lo que yo quiero ser para el resto de mi vida".

“Si tienes ganas de hacerlo, lo haces ¿no?”

Parece mentira que, aunque The Beatles solo grabaron juntos durante siete años (entre 1963 y 1970), su huella en la música, en la cultura o en la moda, se haya mantenido indeleble. Álex explicaba que lo que más admiraba Maná del grupo inglés era su valentía: “Una de las cosas que más admiramos de The Beatles es que es una banda que no le da miedo tomar riesgos. A veces el rock and roll es demasiado puritano y ellos a final de cuentas, se trata de hacer música, y es una de las cosas que hemos siempre tenido como una regla dentro de Maná, que a final de cuentas, no importa qué es lo que nos inspira, sino si tienes ganas de hacerlo, lo haces ¿no?. Eso, a la vez, es una actitud bastante punk ¿no?. Romper reglas”.

The Beatles en 1963 / CBS Photo Archive (Getty Images)

Las canciones favoritas de The Beatles de John y Paul

Todos tenemos nuestra(s) canción(es) favorita(s) de The Beatles. Y hasta los propios Beatles las tienen (o las tenían). John Lennon, por ejemplo, detalló en una entrevista con el co-fundador de la revista Rolling Stone, Jann Wenner, cuáles eran sus canciones preferidas de todas las que había escrito para el grupo. A John siempre le gustaron (I am the) Walrus, Strawberry fields forever (“porque es real”), Help (“su letra es tan buena ahora como lo era entonces”) o In my life. También eligió I want to hold your hand (“por su autenticidad”), Girl y Across the Universe ("una de las mejores letras que he escrito, en realidad podría ser la mejor, no lo sé").

En diciembre de 2020, Paul McCartney habló con Zane Lowe para Apple Music y desveló sus preferencias: You know my name (Look up the number) (“es una canción muy cómica que nadie conoce, pero nos divertimos tanto haciéndola”), Strawberry Field (“una magnífica canción”), Hey Jude (funcionó maravillosamente), Blackbird (me encanta) o Eleanor Rigby (la adoro). Cuando le preguntan por la canción que más ha escuchado, sin duda se decanta por Let it be ("es la más ubicua, está en todas partes").

Let it be, y el ‘break’ locochón de Ringo Starr

Let it be, tema omnipresente según McCartney, es el que Fher Olvera eligió cuando le preguntaban en LOS40 por su canción predilecta. Y explicaba por qué: "Desde que la oí por primera vez me impresionó. La forma en que empieza el piano a abrir el tema, cómo va evolucionando, luego entra Ringo Starr en un break muy locochón, muy sabroso, y luego entra el bajo acabando el break... y la canción la van creciendo de una forma magistral, es algo ¡guau¡. Y la letra me dice también muchas cosas, en aquel entonces 'déjalo ser' era una frase muy rebelde y es también lo que me apasiona de The Beatles, que tenían ese filo con las letras".

Por su parte, Álex González se decidió por Birthday como ‘banda sonora’ de su nacimiento. La canción, escrita por el tándem John Lennon/Paul McCartney, formó parte del doble álbum de The Beatles, conocido como The White Album (1968).

“Nada más me hubiera encantado ver a The Beatles”

¿En qué evento les hubiera gustado estar presentes a Maná? Como no podía ser de otra manera, tanto a Fher como a Álex les hubiera encantado formar parte del público en un concierto de The Beatles. Aunque el batería de la banda mexicana amplió la lista, el deseo de Olvera era “nada más” haber visto al cuarteto británico: “Hijo, a mí me hubiera encantado haber visto a The Beatles en vivo, me hubiera gustado ver a Led Zeppelin en vivo, a Police en vivo, que no me tocó, pero sí vi a Nirvana en vivo, ja ja, me hubiera encantado estar en el primer Live Aid, que fue un concierto espectacular, me hubiera gustado haber estado en este último Live Aid que fue también increíble”. Fher: "Dijeron uno (¿Dijeron uno?). Yo nada más me hubiera encantado ver a The Beatles, hubiera sido una gran ilusión... acabo de ver a Paul McCartney, dos veces ya, increíble, en Los Angeles y otra en Las Vegas, pero ya no son los Beatles".