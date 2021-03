Megan Fox y Machine Gun Kelly tienen una cita doble con Kourtney Kardashian y Travis Barker

Megan Fox junto a Machine Gun Kelly y Kourtney Kardashian del brazo de Travis Barker acudieron al evento de lucha libre, UFC 260, a las afueras de Las Vegas el pasado fin de semana. Las dos parejitas disfrutaban en la sección VIP manteniendo las normas de distanciamiento social mientras que una cámara de la organización ESPN recorría sus mesas, unos con bebidas en la mano y otros con un chupa-chups, en uno de los descansos.

Según E! después de ver la competición, las cuatro estrellas de dirigieron al local Barbershop Cuts and Cocktails en el Hotel Cosmopolitan para seguir con la fiesta. Resulta que esa noche Travis Barker, batería de Blink-182, tenía que actuar en un pequeño concierto para interpretar All The Small Things. Un legendario tema del álbum Enema Of The State que salió en 1999 para cambiar radecalmente la carrera del grupo.

Tal vez te preguntes, ¿de qué se conocen los cuatro?

Los fuertes lazos recaen en Travis y Machine Gun Kelly que llevan ya años trabajando en música juntos. El miembro de Blink 182 contibuyó con su talento a la canción I Think I’m Okay, una de las añadidas al disco de Kelly llamado Hotel Diablo, además de incorporar sus conocimientos como batería en los temas de su otro álbum más reciente Tickets To My Downfall. No solo eso, sino que coprodujo el proyecto entero.

Los dos artistas se tienen mucho aprecio en el terreno de la industria musical de forma profesional, pero también personal. Machine Gun Kelly compartía en Twitter su admiración con estas palabras: “Este hombre llegó anoche y ya lleva tres canciones en unas pocas horas”.

También trabajaron juntos para una acción del movimiento Black Lives Matter en la que interpretaron su propia versión de Killing In The Name de Rage Against The Machine y luego manifestaron su indignación tras la dura muerte de George Floyd en las protestas.