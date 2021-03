Andermay nos traslada a 'La Antártida'

Andermay, el binomio perfecto formado por Ander Pérez y Amaya Martínez. Un dúo que nació en Bilbao a principios de la década de los 2000 y cuyos inicios están ligados a la revolución televisiva que vivió el país con programas como 'Gran Hermano' y 'Operación Triunfo'.

Sus canciones fueron la banda sonora más pegadiza de una época que vino marcada por audiencias televisivas que rompían todos los audímetros, prácticamente todo el país conocía una canción de Andermay y sus seguidores crecían al ritmo de los mejores sonidos pop y electrónicos más importantes del panorama musical.

Y así llegaron las giras, la popularidad y el éxito reconocido que les llevó a subirse a los mejores escenarios y a recorrer todas las ciudades en la gira de verano de LOS40. ¿Sabías que 'Dime', la canción que Beth interpretó en Eurovisión en 2003, es de Andermay? Está claro que lo suyo es crear canciones de éxito, tanto para ellos como para otros artistas que han levado algunas de sus letras a los puestos más altos de la listas de ventas.

Aunque en 2009 se despidieron de los escenarios y sus fans les reclamaron continuamente su vuelta, Amaia y Ander nunca se fueron, las composiciones seguían naciendo y su regreso llegó de forma virtual con una trilogía de color que marcó una nueva etapa. Ahora es el momento de 'La Antártida', su nuevo proyecto que han presentado en Cara A de LOS40 Euskadi.

Danny Leiva nos pidió un tema... y quería un tema de Andermay

Cara A: Tiene que ser muy gratificante para vosotros el hecho de que aunque en 2009 dijisteis adiós a Andermay como grupo, los fans no han dejado de reclamar vuestra vuelta.

Amaya: Es lo bueno que tienen las redes sociales, estamos siempre en contacto con todos aquellos que nos siguen, procuramos ser muy cercanos. Era una insistencia y a nosotros también nos picaba el gusanillo… Estamos siempre en contacto y haciendo proyectos, si no es para nosotros para otros autores. Es lo que nos gusta, aunque yo la música la tengo un poco apartada a nivel profesional, es él quien me arrastra.

Ander: Lo bueno que tiene que Amaya y yo seamos amigos, que vivamos en la misma ciudad y que no tengamos que hacer algo por obligación, es que vamos a hacerlo por gusto y por la gente que nos sigue. El año pasado íbamos a volver, pero vino lo que vino y le dije a Amaya "creo que no es el momento". Lo dejamos en standby y a principios de este año le dije "Amaya, tengo una base preparada, ¿te apetece? Podemos juntarnos en el estudio con seguridad" y lo hicimos. Yo tenía clarísimo que su voz tenia que ser escuchada otra vez, por eso le dije, "oye, vamos a hacer un tema y que la gente descubra que estás cantando igual o mejor que antes."

Amaia: Mejor, mejor… porque he dejado de fumar (risas).

Cara A: Hoy en día mantener un sello es complicado, pero la gente os reconoce nada más escucharos.

Ander: De hecho, cuando estrenamos 'La Antártida' los comentarios fueron, a parte de que les gustaba la canción, " qué gusto escuchar a Amaya otra vez, canta igual que hace 20 años…". Es un proyecto virtual muy divertido porque no queríamos volver al escenario. En principio no hacemos promociones como tal, no queríamos salir a la palestra como Andermay… ni siquiera hay fotografías nuestras en redes ni en las portadas. Es un proyecto muy enigmático, todo el mundo sabe quiénes somos, pero es una vuelta de tuerca.

Cara A: Con la trilogía de colores traíais un nuevo sonido para Andermay… Pasamos por 'En Blanco', 'En Azul' y 'En Rojo' con un estilo que llevabais tiempo buscando y al que finalmente la experiencia os ha llevado.

Ander: Al final tú vas cambiando y madurando a lo largo de los años, y también va cambiando lo que escuchas, la forma de producir y de componer… Nuestra versión de 2003 era más comercial, más pop, y yo siempre he sido más oscuro, me gusta la música alemana tipo Sandra… 'En Azul' fue una muestra de eso, la voz de Amaya sigue teniendo esa dulzura pero le dimos esa sensualidad que igual faltaba, más oscuridad… Ahora en 'La Antártida' están diciendo que hemos vuelto al brillo de antes, y yo personalmente tengo miedo como productor de caer en el Andermay que quería dejar atrás. Creo que hemos conseguido una fusión muy buena, un sonido más brillante pero coherente con la trilogía de colores.

Cara A: ¿Cómo surgieron esos colores?

Ander: Hacia tiempo que no hacíamos nada, nos habíamos separado en 2009… y pensamos en hacer algo que tuviera un trasfondo. La maqueta yo la suelo grabar en inglés inventado para no tener que hacer letra y que Amaya tenga la referencia de la voz. Hay un director polaco que hizo una trilogía con los tres colores, y quise reflejar en la letra de 'En Azul' esa historia de la película. Ya que empezamos con azul dije "vamos a terminar la trilogía de colores, aunque no sigamos la línea de las películas…" y nos salió la bandera francesa (risas).

ESCUCHA AQUÍ EL PROGRAMA 👇🏼

Cara A: En La Antártida, Ander, tú compusiste el estribillo y Amaya hizo lo mismo con el resto de las estrofas… Una Antártida muy metafórica, ese desamor que te deja helado y por el que todo el mundo ha pasado en algún momento…

Ander: Lo hicimos así, fue igual que 'En Azul'. Yo a veces me baso mucho en un título, una palabra o frase que tenga fuerza y le digo a Amaya que la desarrolle para ver qué le inspira. El enfoque era parecido a los colores, hacer una historia más allá que la típica de desamor… y Amaia ahí lo bordó, sobre todo la segunda estrofa, yo estoy encantado. Lo bueno que tenemos es cómo conectamos… No hay discusiones, se lo di y me devolvió la letra.

Amaya: Una letra que la cante quien la cante pueda sentirla suya, como a todo el mundo nos han roto alguna vez el corazón…

Cara A: Esos éxitos del principio siguen siendo una de las mayores demandas de vuestros seguidores… ¿Habéis pensado en darle un nuevo toque a las canciones?

Ander: En una reunión para una app de audio nos lo comentaron y los dos llegamos a la misma conclusión en directo. Amaya dijo "si algo no esta estropeado para qué lo vas a arreglar". La forma de componer cambia mucho, ahora mismo con ese estilo de 2003 podría salir una canción que pudiese funcionar, pero nos apetecía evolucionar. No tenemos presión discográfica y Blanco y Negro, que está muy contento con nosotros, nos pide que sigamos esta línea del Synthhwave, Retrowave… Estamos muy cómodos con ello, coger nuevas versiones sería como tirar del pasado cuando no es necesario.

Cara A: Hablando del pasado, vosotros os habéis pasado muchos años sobre los escenarios, siendo número 1, muy aclamados a nivel nacional… ¿Cómo recordáis esa etapa?

Ander: A nosotros esa etapa nos trae buenos recuerdos y nos quedamos con ellos, esas vivencias en los escenarios con gente de todo tipo. Por ejemplo, cuando coincidimos en Zorrozaurre, en la inauguración del espacio con La oreja de Van Gogh, Alex Ubago... Hemos vivido cosas muy bonitas y hemos tenido la suerte de retirarnos a tiempo y quedarnos con buen sabor de boca. Volver ahora es volver musicalmente sin esa presión.

Amaya: La discográfica que teníamos en 2003 abarcaba una barbaridad y teníamos una promoción bestial. Estábamos en todos los programas que tenían las mejores audiencias en cualquier canal, la promoción en LOS40 haciendo toda la gira de verano… cualquiera no puede. Ahora tienes las redes sociales para estar en contacto y el que te quiera escuchar te va a escuchar.

Cara A: Andermay no ha parado nunca, también vivís ese otro lado de las bambalinas escribiendo y produciendo canciones para otros artistas.

Ander: Cuando lo dejamos en 2009 para nosotros fue un triunfo todo lo que habíamos hecho. No es cuestión de ventas ni de repercusión mediática, sino haber estado en los mejores lugares y llevarnos los mejores recuerdos y el cariño de toda esa gente. Yo he seguido trabajando y cuando salen propuestas en las que puedo incluir a Amaya, lo hacemos. Mucha gente nos pide el sonido Andermay para sus proyectos, no en el sentido de cómo produzco sino nuestra música, nuestras letras… Por ejemplo, Danny Leiva nos pidió un tema, y quería un tema de Andermay, eso es lo bonito. En ese sentido estamos abiertos a hacerlo.