Morat: “Si hacemos una serie documental sería en positivo y no amplificando una tragedia”

El coronavirus, muy a nuestro pesar, nos ha quitado lo ir de concierto a un gran estadio para darlo todo y berrear las canciones de nuestros artistas favoritos. Se echa de menos, pero parece que poco a poco estamos más cerca de volver y por eso Morat, una de las bandas más importantes de la escena pop, ha querido compartir con todos los suscriptores de Amazon Prime Video el cierre de su última gira: el último gran show de Balas perdidas.

"Ahora no se puede hacer conciertos de ese tamaño, pero cada vez se siente más cercano que este tipo de eventos, de una u otra manera, volverán", dice Simón, integrante del grupo, en una entrevista para LOS40. "Si este 'live concert' hubiera salido hace ocho meses sería algo trágico por lo que nos estábamos perdiendo en ese momento. Sin embargo, el panorama ahora es distinto y sentimos que sacarlo en Prime Video es una señal de esperanza, una señal de que vamos a poder volver a hacerlo muy pronto".

El último gran concierto de Morat fue el 15 de diciembre de 2019 en el WiZink Center de Madrid. Fue el broche de oro a un tour que llevó a los chicos a recorrer medio mundo. La morriña es inevitable y los recuerdos se les vienen rápidos a la cabeza. "Tenemos incontables recuerdos porque fue nuestra primera gira en Estados Unidos", dice Juan Pablo Isaza. "Estuvimos durante un mes durmiendo en un bus y tocando en Nueva York, Los Ángeles, Chicago…Tocamos en sitios que jamás pensábamos que íbamos a tocar".

Y añade: "También giramos por México e hicimos dos conciertos en Bogotá que fueron muy especiales y extremadamente gratificantes. El cierre en Madrid fue el cierre perfecto a todas esas experiencias. Madrid es la ciudad en la que empezamos a tocar y terminar la gira aquí nos vino como anillo al dedo".

"Además, nosotros tenemos una relación muy especial con todo nuestro equipo de trabajo", continúa Martín. "Cuando vamos de gira no estamos los cuatros solos. Somos un equipo de quince personas que va para arriba y para abajo. Eso al final, después de estar varios años con ese ritmo, se vuelve como una familia".

Videoclip oficial de 'De cero'

La parada del tour de Balas perdidas en Madrid fue muy especial. Tanto que Amazon Prime Video lo ha querido incluir en su catálogo para disfrutar de la experiencia desde el sofá. Lo que no sabíamos es que Morat, ahora que cuenta con su propio 'live concert' en una plataforma, también se atrevería a dar el paso y grabar una serie documental como han hecho estrellas como Demi Lovato o Taylor Swift, aunque el enfoque, según ellos, sería muy diferente.

"Tengo un tema con ese tipo de documentales porque muchas veces apelan al lado más amarillista del artista", asegura Juan Pablo. "Si lo hacemos alguna vez me gustaría que fuera un documental positivo y no amplificar una tragedia que puede que tengamos. Es lo que me gusta de Balas perdidas de Amazon, que no es un documental, pero es 100% positivo. No tiene ningún drama y eso es bonito".