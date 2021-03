De Maluma a Olivia Rodrigo: el repaso a la lista semanal en 40 vídeos

Olivia Rodrigo se ha convertido en el número uno de esta Semana Santa con Drivers license, su single de debut, con el que además ha liderado las listas de todo el mundo. Pero si de rehacer la cuenta atrás se trata, debemos comenzar por el farolillo rojo, que esta semana es Tónika, de Maluma con la colaboración de Ziggy Marley, quizá el más famoso de los tropecientos hijos que tuvo el mítico Bob Marley, icono de la música reggae de jamaica. En el repaso Tony Aguilar también da cuenta de la entrada más fuerte de la semana (y única, por cierto): Dónde estás, de Juan Magán (#37); y de la subida más importante: la de Valeria, de DVicio (nueve posiciones, hasta quedarse en el #24); y del récord histórico de permanencia de Blinding lights, de The Weeknd, que lleva con nosotros 62 semanas de forma ininterrumpida. Abel Tesfaye, que hasta hace nada tenía tres temas en lista, se queda con un doblete debido a la salida de In your eyes, que fue número uno.