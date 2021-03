Ana Torroja y su primer recuerdo con ‘Hoy no me puedo levantar’: “Me daba muchísimo miedo”

“Hoy no me puedo levantar, el fin de semana me dejó fatal”, han cantado varias generaciones a lo largo de los años. La canción de Mecano, el primer gran éxito del grupo, es todo un himno de la resaca cuya letra sigue estando muy presente cuarenta años después de su lanzamiento.

Porque sí, aunque parezca mentira, este 2021 Hoy no me puedo levantar cumple la friolera cantidad de cuarenta años. La canción fue publicada el 14 de mayo de 1981 catapultando a la fama al grupo madrileño compuesto por Ana Torroja, Nacho Cano y José María Cano.

El sencillo vendió 35 mil copias y fue acompañado de una cara B en el que estaba el tema Quiero vivir en la ciudad. Ambas canciones fueron todo un éxito al salir, sobre todo entre adolescentes que veían reflejados sus pensamientos en las letras de los hermanos Cano.

Ahora, cuarenta años después, Ana Torroja nos ha contado en LOS40 cómo recuerda la primera vez que cantó aquella canción. En aquel momento, la estrella española solo contaba con veinte años y se ponía por primera vez frente a un micro. Puedes ver las declaraciones en vídeo dándole al play arriba.

Era la primera vez que me ponía delante de un micrófono



“Creo que es de las pocas cosas que recuerdo tan claramente”, empieza contándonos Ana al otro lado de la pantalla. La intérprete continúa explicándonos que era un manojo de nervios: “Era la primera vez que me ponía delante de un micrófono y era consciente de que eso que estaba cantando iba a salir en un disco. Que iba a salir en la radio, que lo iba a escuchar todo el mundo y que me iban a juzgar. Eso me daba muchísimo miedo y presión”.

Además, la cantante, que se convirtió en una de las cantantes más exitosas del momento, también recuerda la primera vez que escuchó la canción grabada: “Era como si esa persona que estaba ahí era otra. Era una sensación muy rara”.

Hoy no me puedo levantar fue solo el primer éxito de una carrera llena de éxitos. Y es que Mecano se convirtió en el grupo español más exitoso de la historia, sumando millones de ventas con sus álbumes y sonando en más de una decena de países.