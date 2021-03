Jean Pierre Adams: Habla la mujer del futbolista que lleva 39 años en coma

Hay historias que conmueven y una de ellas es la de Jean Pierre Adams y su esposa. Él fue uno de los mejores jugadores del PSG en los años 70, pero una sencilla operación de rodilla tras sufrir una lesión, acabó con él en estado vegetativo. Y lleva así 39 años en los que ha estado acompañado de su mujer.

Fue una negligencia médica la que desencadenó su actual estado. Un error en la dosis de la anestesia en la operación de su rotura de ligamentos le dejó en coma. Ahora tiene 73 años y lleva casi cuatro décadas postrado en una cama.

Nació en Dakar, pero con 10 años se trasladó a Francia donde tras probar varios trabajos acabó siendo fichado por el Nimes, su primer equipo profesional. Le llamaban La Roca Negra y llegó a disputar 22 partidos con la selección de Francia. Su último gran contrato fue con el Paris Saint Germain con el que estuvo jugando dos años antes del incidente.

Jean Pierre Adams y Marius Tresor, dos jugadores del PSG en la década de los 80. / Universal/Corbis/VCG via Getty Images

Nadie auguraba el desenlace de su intervención que le mantiene incapaz de comunicarse. En la década de 1990 el tribunal condenó al anestesista a un mes de suspensión y una fuerte multa.

Vida en pareja

Mientras, Adams permanece en su casa, cerca de Nimes, con su mujer que se ha mantenido fiel durante estos casi 40 años. El ex futbolista puede respirar, comer y toser sin la ayuda de los equipos médicos. Ella no pierde la esperanza de que su marido pueda recuperarse algún día.

"La gente en Facebook dice que debería estar desenchufado... ¡Pero no está enchufado! No tengo el valor de dejar de darle agua y comida. Tiene una rutina normal. Se despierta a las 7, come... Puede estar en estado vegetativo, pero puede oír y sentarse en una silla de ruedas", explicaba en The Sun.

Tan solo hace unos días, daba las gracias en redes a todos los que se habían acordado del cumpleaños de su marido. Agradecía esos gestos que hacen que su marido sigue siendo recordado.

Está claro que la eutanasia no entra en sus planes.