Horario de los supermercados en Semana Santa en Barcelona: Mercadona, Lidl, Día y más

La Semana Santa 2021 ya ha dado el pistoletazo de salida con unas vacaciones marcadas por la restricción de desplazamientos dentro de nuestra comunidad autónoma, así como otras medidas como el toque de queda. Pese a todo y aunque la condiciones no sean las más idílicas, al menos los festivos no son laborables. Por lo que, si quieres ir al supermercado en Barcelona tendrás que prestar atención a los horarios especiales para no encontrártelos cerrados.

Además, recuerda que en la Ciudad Condal el festivo no es el Jueves Santo, sino el lunes 5 de abril, Lunes de Pascua.

Horario Mercadona Semana Santa 2021

Mercadona es uno de los supermercados más populares de nuestro país y también uno de los favoritos a la hora de hacer la compra, así que apunta bien sus horarios. El Viernes Santo (viernes 2 de abril) sus tiendas permanecerán cerradas por festivo nacional, pero el sábado abrirán con normalidad. Cuando permanecerán cerradas en Barcelona serán el Domingo de Pascua (como cualquier domingo del año) y el Lunes de Pascua, ya que, el festivo que en otras comunidades celebran el jueves, aquí se disfruta más tarde.

Horario Carrefour Semana Santa 2021

Los supermercados Carrefour y todos sus derivados (Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Express, Carrefour Express CEPSA, EESS Gasolineras, Carrefour Bio y Carrefour Viajes) abrirán con bastante flexibilidad y el Lunes de Pascua no tiene previsto cerrar ninguna de sus tiendas. Sin embargo, depende en parte de cada una de ellas de forma individual, por lo que te recomendamos que compruebes si tu Carrefour más cercano está abierto según tu código postal.

Horario Lidl Semana Santa 2021

Las tiendas Lidl en Barcelona abrirán el Jueves Santo con normalidad y cerrarán el Viernes Santo. Por su parte, será el Lunes de Pascua cuando la cadena de supermercados cierre sus puertas.

Horario Día Semana Santa 2021

Los supermercados Día no han anunciado ningún cambio especial en su horario con motivo de la Semana Santa, por lo que se espera que abran el Viernes Santo, así como el Lunes de Pascua. Sin embargo, puedes consultar aquí el horario de tu tienda Día, La Plaza Día o Clarel más cercano.

Horario El Corte Inglés Semana Santa 2021

Los supermercados de El Corte Inglés, Supercor e Hipercor estarán abiertos en su horario habitual menos el Viernes Santo que permanecerán cerrados.

Horario Alcampo Semana Santa 2021

Las tiendas Alcampo abrirán en su horario con normalidad incluyendo los días festivos, a excepción del Viernes Santo, cuando sus supermercados permanecerán cerrados en todo el territorio.