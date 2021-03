Javier Calvo contesta a un Sánchez Dragó que asegura no saber quiénes son Los Javis

Si pensabas que no podía haber alguien en este país que no supiera quiénes son Los Javis, te equivocabas. Aunque la gran mayoría conocen a Javier Calvo y Javier Ambrossi, la pareja que ha revolucionado la televisión y el cine con propuestas como Paquita Salas, La llamada o La Veneno, hay quién todavía no los tiene ubicados.

Uno de esos es Fernando Sánchez Dragó, un escritor que suele hacer alarde de su erudición y poco acercamiento a la cultura popular, sobre todo si tiene que ver con la televisión. “Oigo y oigo hablar por todas partes de gentes que no sé quiénes son. Pondré dos ejemplos; los Javis y un tal David Jiménez. Se conoce que vivo en la luna”, escribía en twitter.

Zasca millennial

El periodista que fuera director de El Mundo no se ha pronunciado, pero Javier Calvo sí que lo ha hecho. “Pues Fernando cariño somos vecinas”, le respondía en la misma red social.

Son muchos los que han aplaudido su respuesta al siempre polémico Sánchez Dragó, entre ellos, algunos rostros conocidos como Roberto Leal, Christian Gálvez o Boris Izaguirre que se echaban unas risas con el asunto.

Otros se lo tomaban más en serio y sacaban trapos sucios del escritor que reconoció haber mantenido relaciones con niñas menores de edad. Ataques a los que Sánchez Dragó ha reaccionado. “Me entero ahora, con bastante retraso, de que mi inocente comentario sobre los Javis ha suscitado un buen barullo de dimes y diretes. Yo no tengo nada contra ellos. ¿Cómo iba a tenerlo si desconocía su existencia? ¿Es obligatorio ver la tele? Yo sólo veo telediarios”, aseguraba.

Además, añadía que hace falta un poco más de sentido del humor y que no tiene ningún problema en tomarse unas copas con sus recién descubiertos vecinos.

Simplemente oía hablar de ellos con fecuencia y eso despertó mi curiosidad. No había la más mínima voluntad de ofensa. Dicen que somos vecinos. Pues en cuanto eso sea posible nos tomamos una copa juntos, si ellos quieren, y a otra cosa. Un poquito de sentido del humor, ¿no? — Fernando Sánchez Dragó (@F_Sanchez_Drago) March 30, 2021

Desde luego, sería un encuentro de lo más surrealista... pero hablamos de Los Javis.