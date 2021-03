Los fans de Michael Douglas están muy preocupados por el estado de salud del actor. La estrella de Wall Street e Instinto Básico y marido de Catherine Zeta-Jones ha explicado en una entrevista que el aislamiento domiciliario provocado por la pandemia, así como la falta de trabajo en los últimos meses, han empezado a hacer mella en su salud mental.

Esto se ha traducido en pequeñas pérdidas de memoria a corto plazo que hacen dudar sobre si el actor padece algún tipo de enfermedad neurodegenerativa que, en un futuro, pueda privarle de sus facultades más preciadas. "Mi memoria a largo plazo está bien, pero mi memoria a corto plazo no lo está", confiesa el artista.

"Antes solía culparle a la marihuana. Pero tengo algunos amigos que han estado fumando tanto tiempo como yo y ellos tienen memorias fabulosas, así que no creo que ese sea el problema", explica Douglas. Por el contrario, cree que el confinamiento y la inactividad de estos años de coronavirus (además de la muerte de su padre, Kirk Douglas, a los 103 años), le han afectado más de lo que parece.

Kirk Douglas (i) y Michael Douglas (d) acuden a un evento en Santa Bárbara en 2011 / Getty Images / Michael Buckner

"Paso mucho tiempo en el sofá. Me impresiona la enorme reducción de mi resistencia física", relata el protagonista de El Método Kominsky, la serie que lo ha vuelto a traer a la palestra y en cuya tercera temporada en el actor ve un bote salvavidas: "El trabajo te mantiene firme y alerta. Por supuesto, estos días cada vez que voy al set de rodaje me doy cuenta de que soy el tipo más viejo. ¿Dónde se ha escapado el tiempo? Pero me encanta todo el proceso; no estamos haciendo cirujía cerebral, sino espectáculo".

En 2016 la salud de Michael Douglas ya peligraba debido a un tumor de laringe provocado, según él, por culpa del sexo oral. Aunque muchos se tomaron a broma estas declaraciones, los científicos alertaron de que el Virus del Papiloma Humano transmitido por realizar estas prácticas sexuales estar detrás de su cáncer de garganta, dándole la razón. Tras ocho semanas de quimioterapia y radioterapia la estrella de Hollywood se recuperó.