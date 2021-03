Blur, Craig David, La Unión, Malú, ECDL… también fueron Nº1 en Semana Santa años atrás

El número uno de la Semana Santa de 2021 es Drivers license, de Olivia Rodrigo, pero ¿qué canciones lideraron la lista años atrás en estas festivas fechas? Para saberlo, arrancamos nuestro Delorean particular, la Máquina del Tiempo de #Del40al1CocaCola. Y, para empezar, encontramos que el año pasado tal honor recayó en Tusa, de Karol G y Nicki Minaj. Estuvo en lo alto tres semanas.

En 2016 la primera posición la semana de Pascua fue para Faded, del DJ británico-noruego Alan Walker, famoso, entre otras cosas, por ocultar siempre su rostro en las fotos (de ahí que Tony Aguilar se refiriera a él cariñosamente como “el DJ enmascarado”). Su EDM emocional no tiene nada que ver con las baladas made in Spain de nuestra querida Malú, que fue número uno también en Semana Santa pero en 2011 con Blanco y negro.

El Canto del Loco seguían mandando en 2006 con Volverá, mientras que hace 20 años, la primera plaza era conquistada por Craig David con Walking away. El británico revolucionó la música con el R&B bailable (garage) de su fastuoso primer disco, Born to do it, del que se vendieron casi dos millones de ejemplares en su país. Incomprensiblemente, su trayectoria se desdibujó poco después a pesar de su enorme talento.

Y sin movernos del Reino Unido, el britpop de los noventa —respuesta británica al grunge estadounidense— también dejó huella en la lista. Uno de sus máximos exponentes, Blur, llegó al número uno en Semana Santa del 1996. Su rivalidad con Oasis alcanzó proporciones épicas y recordó a muchos el pulso entre los Beatles y los Rolling Stones en los sesenta. Para terminar, nos detenemos en 1991, hace treinta años: la medalla de oro fue para La Unión con Ella es un volcán, uno de los clásicos de Rafa, Luis y Mario, que se publicó acompañado de un tórrido vídeo.