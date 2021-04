Las colaboraciones Classic que deberían haber existido y con las que aún soñamos

Imagina que tienes la máquina del tiempo y puedes viajar al pasado en cuestión de segundos. Imagina vivir en directo un concierto de Queen, de Tina Turner, de Metallica o de Rocío Jurado. Imagina que, además, tienes el poder de cambiar las decisiones de todas estas leyendas musicales, consiguiendo unirlas a otras para formar colaboraciones con las que cualquiera soñaría.

Pero aún carecemos de máquina del tiempo, por lo que solo nos queda soñar y sonreír con nuestra imaginación. El equipo de LOS40 Classic ha compartido todas aquellas uniones musicales que no fueron, pero que de haberlo sido, hubiesen marcado un antes y un después en la música. Uniones de todos los tipos y gustos y con nombres que, con tan solo leernos, ya nos erizan la piel.

Éstas son las colaboraciones que deberían haber existido:

Whitney Houson y Michael Jackson, el sueño de Javier Penedo

"Siempre he soñado con una colaboración entre Whitney Houston y Michael Jackson, dos de mis artistas favoritos. Sé que se intentó en su momento pero no cuajó por ninguna de las dos partes. No sé si lo ideal hubiese sido una balada de ambos juntos o más bien un tema bailable al más puro estilo de los 80. En cualquier caso, por pedir, me hubiese encantado escucharles juntos", confiesa nuestro compañero.

Michael Jackson y Whitney Houston en 1988 / Time Life Pictures (Getty Images)

Lola Flores y James Brown, la genialidad de Jorge Sánchez y Bruno Sokolowicz

Ambos coinciden en esta unión. "Una explosión de energía absoluta entre la faraona y el padrino del soul, que pondrían el mundo patas arriba. El "funkmenclo" en estado puro, que haría historia en la música y las pistas de baile. Lo que habrían escuchado C.Tangana o Rosalía", dice Jorge.

Bruno añade lo siguiente: "¿Alguien puede imaginar una colaboración más explosiva? La inventora del crowdfunding (“si una peseta me diera cada español”) y el padrino del funk se hubieran pegado unos zapateaos juntos que habría temblado el Apollo de Harlem convertido en el tablao con más duende al otro lado del Atlántico. Michael Jackson habría flipado tanto de pequeño viéndolos que, además del Moonwalk, se habría inventado el flamenco break. ¿Os imagináis a la faraona y a Mr. Dynamite en el escenario juntos interpretando la primera rumba-funk-rap en Spanglish? “Get up! (Get On Up) Pero cómo me las maravillaría yo. Like a, like a, Sex Machine. Que me coma el tigre. Que me coma el tigre.”

Lola Flores y James Brown / Gianni Ferrari / Michael Ochs Archives (Getty Images)

Kurt Cobain y Michael Stipe (R.E.M.), la idea casi cumplida de Daniel Garrán

"Fueron grandes amigos y se admiraban mutuamente, pero la muerte de Cobain frustró esta colaboración que estuvo muy cerca de producirse en los primeros 90s. Los primeros tiempos de Stipe al frente de una banda tan alternativa junto a la voz desgarrada de Cobain abanderando el grunge. ¡Un dúo que habría pasado a la historia de la música!", imagina emocionado Garrán.

Kurt Cobain y Michael Stipe / KMazur / Jeff Kravitz (Getty Images)

Roxette y Duncan Dhu, la unión de ensueño de Raquel Cantos

"Yo me deleito imaginado una colaboración -ya imposible- entre Roxette y Duncan Dhu, por la diferencia entre ambos estilos pero la calidad indiscutible de ambas bandas… Ambos grupos eran tan inmensos y originales en sus creaciones que estoy segura de que hubiesen encontrado la manera de colaborar, de entenderse, y con un resultado sorprendente y muy bueno. Los primeros son para mí la definición de pop stars mundial con una energía maravillosa; y los españoles tienen unas letras y un estilazo tan propio que es imposible no admirarlos", reflexiona Raquel.

Roxette y Duncan Dhu / Frans Schellekens / Eduardo Parra (Getty Images)

Tina Turner y Freddie Mercury, la explosión de estrellas de Mónica Ordóñez

"Increíble pero cierto, estas dos estrellas incombustibles de la música nunca coincidieron sobre un escenario. ¿Te imaginas cómo habría sido verles cantando juntos? Absolutamente explosivo. Tienen muchas cosas en común: ambos, dos auténticos torbellinos de personalidad arrolladora, siempre fieles a sí mismos, con voces únicas e irrepetibles, y con una presencia y sentido del espectáculo difícil de superar. Si hubiera sucedido, su show habría hecho historia. Tanto Freddie, líder de Queen, como Tina, Reina del Rock, Simply the best", sueña Mónica.

Tina Turner y Freddie Mercury / Ron Galella / Phil Dent (Getty Images)

Y para ti, ¿cuál es la colaboración que debería haber existido?