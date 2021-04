Ruggero y DVICIO suben la temperatura en ‘Úsame’: ¡mira el vídeo!

Unir el talento de Ruggero con el de los chicos de DVICIO es una explosión asegurada. Y así ha sido. Ambos han lanzado Úsame, un tema de ritmos pop pegadizos que ha conquistado a cualquiera que lo ha escuchado.

El italiano y los madrileños sacan a relucir su lado más seductor en unos versos y melodías de lo más sensuales. Su letra habla de esa obsesión que se siente por una persona que sabe que no te traerá nada positivo, pero no puedes evitar querer estar con ella. "Por eso hoy salí a buscarte, yo sé que ayer me usaste, pero quisiera hacerlo otra vez", dicen algunos de sus versos.

Pero este tema no ha llegado solo, sino acompañado de un videoclip acorde al estilo de sus estrofas. Es decir, la sensualidad se desborda. En sus imágenes, Ruggero y Andrés comparten momentos de pasión con dos chicas, por separado, que parecen haberles robado el corazón por completo.

Lo cierto es que ambos protagonistas comenzaron a lanzar pistas acerca de este lanzamiento hace unos días. Publicaron diversos avances en sus redes sociales, pero en ninguno de ellos indicaban que lanzarían el tema juntos. Eso sí, sus fans ya habían captado la indirecta.

Posteriormente, compartieron la portada de este sencillo, lo que emocionó por completo a sus seguidores. Es la colaboración que todos necesitábamos para disfrutar de la primavera.

Y a ti, ¿qué te ha parecido esta dosis de sensualidad de Ruggero y DVICIO?