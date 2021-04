Demi Lovato recrea su sobredosis en el vídeo de ‘Dancing With The Devil’

Desde que el documental de Demi Lovato vio la luz a mediados de marzo de este año, el mundo ha conocido, en palabras de la propia artista, el momento más oscuro de su vida: la sobredosis de 2018. Pero si hay algo que caracteriza a Demi es su capacidad de volcar sus sentimientos en la música, y ha vuelto a demostrarlo con su último lanzamiento.

La artista ha estrenado su álbum Dancing With The Devil... the Art of Starting Over. Un disco que se ha convertido en la banda sonora de su vida, cuyo tema principal es el que recibe el mismo título que el documental: Dancing With The Devil. En él, la cantante nos abre las puertas para revivir aquel día y conocer la verdad.

Aunque la canción vio la luz hace unos días, ahora ha sido el videoclip el que nos ha emocionado a todos de la mano del lanzamiento del disco. Demi recrea la noche de la sobredosis que estuvo a punto de acabar con su vida. Lo hace con escenas en un bar, en una camilla de ambulancia y en la de un hospital. Incluso luce la misma chaqueta y el mismo look de aquel imborrable momento.

El vídeo ha sido dirigido por Michael D. Ratner, que se ha encargado de reflejar a la perfección los sentimientos de la artista. No es de extrañar que ya haya superado los cuatro millones de visualizaciones.

Su familia y amigos han demostrado a través del documental que nunca van a abandonar a la intérprete de Sober. Vivieron momentos muy difíciles e imposibles de borrar de sus memorias, pero plasmarlos en unas imágenes públicas en Youtube les ha hecho quitarse un gran peso de encima. Incluso a la propia Demi, que en el primer capítulo del documental aseguraba que lo iba a contar absolutamente todo.

Nuestra protagonista se arma de valor para revivir el momento en el que casi concluye con su vida. Y estamos seguros que la música seguirá siendo ese motor que hasta hoy le ha permitido ser sincera y honesta con sus seguidores.