La rapera Bhad Bhabie rompe el techo de OnlyFans ganando un millón de dólares en seis horas

Bhad Bhabie ha batido el récord de OnlyFans. La rapera estadounidense Danielle Peskowwitz Bregoli, más conocida como Bhad Bhabie, asegura que, en solo seis horas, ha facturado más de un millón de dólares a través de la plataforma OnlyFans, una cifra récord.

A sus 18 años recién cumplidos, la artista, cuyo nombre se viralizó en 2016 gracias a un vídeo viral en el que se podía ver como esta, en el programa de televisión Dr. Phill pronunciaba la frase que después convertiría en canción, "Cash me outside, how 'bout dah'', consiguió, según ella misma ha publicado en Instagram, recaudar 1,03 millones de dólares (873.000 euros) en solo seis horas a través de suscripciones, propinas y mensajes recaudadas en OnlyFans.

"No está mal para seis horas. Rompimos el récord de OnlyFans", indicó la propia rapera a través de sus redes sociales pocas horas después de abrir su cuenta a petición de parte de sus 17,2 millones de seguidores, quienes habían insistido en verla a través de esta plataforma.

Así, según la captura de pantalla que la propia Bhad Bhabie adjuntó a su comunicado, la artista habría conseguido recaudar 5.000 dólares solo en propinas, 752.000 dólares a través de suscripciones y 267.000 dólares en concepto de mensajes directos pagados.

"Estamos rompiendo las reglas"

Unas horas antes de mostrar el resultado de sus primeros pinitos en OnlyFans, la rapera publicó un vídeo para promocionarse en esta plataforma en el que posaba en ropa interior mientras se movía por varias estancias de su lujosa casa y aseguró a sus fans que iban a romper moldes.

"Leí vuestros seis millones de comentarios y ahora voy a responder a vuestra llamada. Estamos rompiendo las reglas", indicó Bhad Bhabie antes de adjuntar el link a su perfil de OnlyFans.

Una Mixtape y su propia línea de maquillaje

La rapera solo ha lanzado hasta la fecha una mixtape. 15 vio la luz en 2018 y solo su video Geek'd, en el que canta junto al también rapero Lil Baby, acumula 48,6 millones de visualizaciones. Además, la artista fue nominada ese mismo año a los Billboard Music Awards como mejor artista trap femenina.

BHAD BHABIE "Geek'd" feat. Lil Baby (Official Music Video) | Danielle Bregoli

Fuera del entorno musical, Bhad Bhabie es una reconocida influencer e incluso cuenta con su propia línea de maquillaje llamada Copycat Beauty y con una serie en Snapchat llamada Bringing up Bhabie, un formato en de telerrealidad en el que la rapera es la protagonista junto a su madre y su guardaespaldas.