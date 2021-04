Un concursante de ‘¡Ahora Caigo!’ y su surrealista error: “Soy agnóstico”

Aunque parezca mentira, ¡Ahora Caigo! lleva una década en la pequeña pantalla en Antena 3. El famoso concurso, presentado por Arturo Valls ha regalado momentos de lo más divertidos a los espectadores y espectadoras. Y es que los nervios que sienten los concursantes a la hora de fallar se multiplican, ya que no solo pierden su oportunidad de ganar dinero, también se caen por una trampilla.

De este modo, el programa nos ha hecho reír en numerosas ocasiones. La última, sin ir más lejos, esta misma semana. Eso sí, en este caso, la trampilla no ha sido la protagonista, sino Joan.

El concursante empezó en pisando fuerte, remarcando que se llamaba Joan y no Juan, ya que odia cómo suena su nombre en español: “Me llamo Joan, no Juan. A veces la gente se confunde y se me hincha una vena…”.

Lo que no se esperaba el hombre es que el nombre “Juan” iba a ser su perdición en el concurso. Literalmente.

Joan ha cometido uno de los errores que más ha dado que hablar en los últimos tiempos del concurso y es que ha fallado su propio nombre. En una de las fases del concurso, el presentador hace una pregunta y los concursantes tienen la respuesta en la pantalla, pero con las letras desordenadas. El juego consiste en juntar las letras para reformular la palabra.

De este modo, Joan tuvo que responder a “Es uno de los apóstoles de Jesús”. En el panel solo aparecían cuatro letras: la “U”, la “N”, la “J” y la “A”. Sin embargo, el concursante estuvo 30 segundos pensando la respuesta.

Joan probó todo tipo de variantes que iban desde Juna a Nuja, pasando por Janu, pero no daba con la respuesta. De hecho, el joven no consiguió dar con la palabra acertada: Juan, curiosamente la traducción de su nombre en español.

De hecho, segundos antes de que se acabara el tiempo, uno de los cámaras apuntó directamente a la pegatina que tenía el concursante pegada en la que aparecía el nombre de “Joan”.

“No he leído la Biblia, lo siento”, dijo el concursante explicando por qué no se le había venido a la cabeza el nombre de Juan. Además, añadió “soy agnóstico”.

Sin duda, un error que ha sido muy comentado por la explicación de su nombre en la entrada al concurso.