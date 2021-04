Videojuegos ‘Made in spain’: Naught y el original desafío a la gravedad

A veces entre la vorágine de lanzamientos y de la actualidad se nos pasan por alto joyas del desarrollo de videojuegos español, 'Made in Spain', que no pudimos disfrutar en su momento y sí ahora. Ese es el caso de Naught, un título que llegó el pasado verano a PlayStation 4 con una original propuesta y lo ha hecho también a Nintendo Switch.

Se trata de un juego de plataformas en 2D desarrollado por los valencianos WildSphere que, como decimos, llegó en formato digital a PlayStation Store para entretener a los jugadores de PS4.

Naught propone una aventura en la que el jugador podrá hacer rotar los escenarios a voluntad para modificar la gravedad y dirigir así al personaje por laberínticos entornos plagados de desafíos y secretos. Esta dinámica e innovadora mecánica se une a un divertido gameplay que llevará al jugador a recorrer 40 niveles que además se podrán jugar en modo contrarreloj.

El jugador debe abrirse paso recogiendo semillas de luz, que desbloquean nuevas zonas. Durante la aventura, cuenta con la útil ayuda del espíritu del árbol sagrado para desbloquear los laberintos más estrechos y enrevesados.

Este juego está inspirado en el aclamado título lanzado por WildSphere en 2011 para Android e iOS, que vendió más de cuatro millones de copias en todo el mundo. "Estuvimos trabajando mucho tiempo en Naught y es uno de nuestros proyectos más queridos. Me siento muy orgulloso de poder volver a trabajar en esta saga, en un juego nuevo y poder seguir trabajando en ella tras este lanzamiento" comenta Miguel Díaz, director del proyecto.

Naught contó con el apoyo de la iniciativa de PlayStation Talents Alianzas, que engloba proyectos desarrollados por estudios nacionales ya consolidados y que, en muchas ocasiones, ven la luz tanto nacional como internacionalmente. Su precio en PS Store es de 19.99€ tanto en España como en Europa.

WildSphere es un estudio de videojuegos con más de 10 años de experiencia en el sector, con sede en Valencia. Cuenta, entre sus títulos más importantes, con Gigantosaurus: The Game y Timothy vs The Aliens, el cual fue galardonado en la lII Edición de los Premios PlayStation.