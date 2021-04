Eminem o Chance the Rapper entre los que mandan mensajes de apoyo a DMX que sigue en estado vegetativo

El pasado viernes el rapero DMX sufrió un infarto que le mantiene en estado vegetativo. Aunque algunos medios como TMZ han publicado que se debió a una sobredosis, su abogado y portavoz en estos duros momentos, Murray Richman ha asegurado que no tiene conocimiento de eso.

Fue trasladado el viernes pasado por la mañana al White Plains de Nueva York donde permanece en la UCI en estado crítico y con soporte vital. Los sanitarios que acudieron en la ambulancia permanecieron 30 minutos haciendo maniobras de reanimación y hubo un tiempo en el que no llegó oxígeno a su cerebro lo que podría haberle dejado sin actividad cerebral.

“No está bien”, aseguraba Richman. Durante todo el fin de semana y hasta hoy, el cantante y actor de 50 años ha estado acompañado por alguno de sus 15 hijos, su prometida, ex mujer y amigos que han querido estar a su lado.

“Les pedimos que tengan a Earl / DMX y a nosotros en sus pensamientos, deseos y oraciones, así como que respeten nuestra privacidad mientras enfrentamos estos desafíos”, expresó el abogado en un comunicado.

Earl Simmons, que es realmente como se llama, es uno de esos nombres imprescindibles para contar la escena del rap de los 90. En aquel final de década era toda una celebridad que consiguió que sus primeros cinco discos debutaran en el nº1 de la lista de los más vendidos en Estados Unidos.

Muchos de sus compañeros de género han querido mandarle mensajes de apoyo. “Oraciones para @DMX & ¡¡Su familia!! ¡¡Verdadera leyenda!! Tirando por ti, por favor mantente fuerte!!”, escribía Eminem en redes sociales.

Prayers out 2 @DMX & his family!! True legend!! Pullin 4 u please stay strong!!

“Hoy es 3/4/21. Está bien que celebremos el talento y el genio de mi hermano @DMX en la canción 4,3,2,1. Te queremos, ponte bien rápido”, expresaba otra leyenda como LL Cool J.

Missy Elliot, Chance the rapper, SZA, Ja Rule, Lil Kim, Ice T, Juicy J o Viola Davis también compartían mensajes de ánimo en esta situación tan crítica.

Today is 4/3/21 - it’s only right that we celebrate the talent and genius of my brother @DMX on the 4,3,2,1 song. We Love you X get well fast. 🙏🏾✊🏾 pic.twitter.com/2YejrFdo5E — LLCOOLJ (@llcoolj) April 3, 2021

DMX prayed over me once and I could feel his anointing. I’m praying for his full recovery https://t.co/xVaid2NYqC — Chance The Rapper (@chancetherapper) April 3, 2021

🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾Prayers up for my brother DMX... 😔 — Ja Rule (@jarule) April 3, 2021

Prayers for DMX and his family🙏🏾💜 pic.twitter.com/NhKIx0aAyj — Missy Elliott (@MissyElliott) April 3, 2021

Come on X plzzzz 🙏🏽 We need you.

Prayers all the way up for you bro

🙏🏽🙏🏽🙏🏽 — Lil' Kim (@LilKim) April 3, 2021

I love DMX SO MUCH 😣 praying hard for the king 🥺🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾 — SZA (@sza) April 3, 2021

My Sincere love and prayers go out to my homie @DMX during this difficult time.. Pull through my dude. pic.twitter.com/hNlTwDoFX8 — ICE T (@FINALLEVEL) April 3, 2021

Prayers up for DMX🙏🏿 — juicy j (@therealjuicyj) April 3, 2021