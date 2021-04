El aplaudido zasca de una joven a su ex tras hacer match en Tinder

Tinder se ha convertido en una herramienta clave para ligar en tiempos de coronavirus. Si la aplicación ya tenía éxito antes de la pandemia, ahora ha cogido mayor impulso. ¿La razón? Ya no se puede salir a conocer gente como antes. Tampoco es fácil entablar conversación en un bar con una persona desconocida ni saber cómo es su cara sin la mascarilla. Además, ya no hay sitio para “ese amigo de tu amigo que quizá se pase” en las mesas de los locales. Por suerte, sigue existiendo Tinder.

En la aplicación, que lleva años funcionando, puedes conocer a gente nueva, pero también encontrarte con gente de tu pasado. Y es que, aunque muchas personas lo nieguen, todos terminamos pasando por Tinder durante nuestra soltería.

De este modo, no es nada extraño encontrarte en la app con amigos, familiares, compañeros de trabajo y, lo peor de todo, tu propio ex. Esto es lo que le ha pasado a una usuaria de Twitter, quien ha querido compartir con sus seguidores y seguidoras la conversación que tuvo con él por la app.

La joven tuvo match con él, permitiendo entablar una conversación en el chat. Así, la ex pareja comenzó a hablar. “Desde cuando sonríes tú en las fotos”, la dice el ex en la conversación. “Desde que no estoy contigo”, respondió ella lanzándole un zasca que ha sonado hasta en el espacio.

Hice match con mi ex en Tinder y esto fue lo que pasó JAJAJA pic.twitter.com/1Cl2zjI2hm — Lau ❦ (@vonderluehe) April 4, 2021

La joven quiso compartir en su cuenta de Twitter un pantallazo de la conversación. Eso sí, respetando la privacidad de él y sin mostrar la cara ni el nombre. “Hice match con mi ex en Tinder y esto fue lo que pasó”, escribió la usuaria.

¿El resultado? Que en menos de 24 horas tenga más de 140 mil me gusta y siete mil retuits. Una auténtica barbaridad.

Para todas aquellas personas que han criticado que ella haya subido esta conversación, ha respondido con el siguiente mensaje:

“Mira no puedo con la gente que viene de dolida. Mi ex y yo nos llevamos bien, que a veces nos piquemos no significa nada”.

Sin duda, un divertido mensaje que ha terminado convirtiéndose en viral.