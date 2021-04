El polémico comentario de El Chiringuito que ha indignado a las redes

El Chiringuito se ha visto en la obligación de dejar las cosas claras después de que un vídeo con un polémico e indignante comentario se volviera viral en las redes sociales. Todo ello en el entorno del caso sobre presunto racismo entre Cala y Diakhaby.

Según el jugador del Valencia, Juan Cala le dijo "negro de mierda" durante el partido Cádiz - Valencia de este fin de semana. El partido no fue suspendido y desde entonces el debate sobre la presencia del racismo en el fútbol se ha disparado.

En El Chiringuito varios contertulios hablaron sobre esta situación ante los espectadores que estaban incrédulos ante lo que decía uno de los colaboradores del programa: Juanma Rodríguez. "Hay unas imágenes muy famosas, que conocemos todos, de Luis Aragonés, que en paz descanse, en la que a Reyes le dice 'le vas a decir a ese negro de mierda'. Esa frase fue utilizada demagógicamente por los tabloides británicos para decir que Luis Aragonés era racista. ¿Puede ser, digo yo, que Cala efectivamente le haya dicho eso? Pues puede ser. ¿Y de ahí deducimos que Cala sea un racista? Por favor...".

Un mensaje al que nadie daba crédito y que fue rebatido por el presentador Josep Pedrerol: "Es una expresión racista". Pero la reflexión y el argumento del colaborador de El Chiringuito ya había sido escuchada por miles de personas que seguían en directo la emisión. La indignación en las redes ha hecho que el director del programa volviera a comentarlo en directo.

Según este sujeto, si un futbolista llama a otro "negro de mierda" no significa que sea racista. ¿Cómo se pueden tolerar este tipo de mensajes en los medios de comunicación? pic.twitter.com/g81kttUzJh — PabloMM (@pablom_m) April 4, 2021

"La reacción del jugador del Valencia es de alguien al que le ha dolido mucho que le faltasen al respeto. Todos nos ponemos al lado del jugador del Valencia. Al lado de Cala yo ahora no me pongo. Veremos luego si Cala demuestra su declaración, pero que este esperando tanto para ver que hacen.... a mi naturalidad. Si eres inocente, sal y di: 'mentira'. Y sino que diga: 'me he equivocado'. Dos días para pensarlo, no. Aquí solo hay una víctima. El jugador que ha escuchado 'negro de mierda'. Y aquí todos estamos por la labor. En este programa contra el racismo, todos. Que quede claro. Que nadie dude eso. Todos".