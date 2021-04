‘The Walking Dead’ por fin tiene fecha de caducidad: ¿Por qué ha cancelado AMC la serie?

The Walking Dead por fin tiene una fecha de caducidad: el 22 de agosto de 2021. A partir de esa fecha comenzará la última tanda de episodios de la ficción zombi más exitosa de la cadena AMC, que lleva en activo desde 2010. Sin embargo, nadie, ni siquiera los actores o directores de la serie, esperaban que The Walking Dead fuese a concluir tan pronto con la temporada número 11. De hecho, según confesó el actor Jeffrey Dean Morgan (Negan), la noticia los pilló por sorpresa.

¿A qué se debe este final precipitado? Por un lado está el más que evidente desgaste de la serie y el hastío de muchos de sus fans con la trama, que se ha vuelto repetitiva y que perdió al groso de sus seguidores a lo largo de las temporadas 6, 7, 8 y 9, que no estuvieron a la altura de las cinco primeras. Esa es una de las razones que ha provocado que AMC decida claudicar con la ficción y apueste en su lugar por otros formatos más adaptados a las nuevas generaciones de espectadores.

Por otro lado está que Robert Kirkman, el creador de los comics en los que se inspira The Walking Dead, ha anunciado que no habrá más entregas físicas de la historia. Las sangrientas aventuras de Rick Grimes y compañía acabaron en los comics tras el encuentro de los supervivientes con la Commonwealth. Al igual que le pasó a Juego de Tronos con las novelas de George R. R. Martin, la serie ha llegado a un punto de no retorno al ponerse al día con el material original.

The Walking Dead Final Season Teaser | 'Questions' | Rotten Tomatoes TV

Además, una tercera razón es que muchas de las estrellas de la serie ya la han abandonado, ya fuera porque estaban cansados de sus personajes y querían hacer carrera fuera del universo zombi (Steven Yeun, por ejemplo, está nominado al Óscar por Minari. Historia de mi familia este 2021 y Danai Gurira está tan feliz formando partel del universo Vengadores de Marvel) o porque sus salarios eran tan desorbitados que AMC debía hacer recortes. De hecho, el sueldo de Norman Reedus (Daryl) es de un millón de dólares por episodio. Algo ya insostenible a medio-largo plazo ante la declive de espectadores que tiene TWD.

Eso no significa que The Walking Dead eche el cierre para siempre. Ni mucho menos. A partir del 22 de agosto de 2021 comenzará la undécima temporada, que constará de 24 episodios divididos en tandas de 8 capítulos que se extenderán hasta bien entrado el año 2022. Pero ese final, previsiblemente, dará pie a las películas que AMC tiene previsto rodar con Andrew Lincoln (Rick Grimes) de protagonista y al esperado spin-off de Norman Reedus (Daryl) y Melissa McBride (Carol). Quedan zombis para rato.