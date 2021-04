Chenoa, fichaje estrella de Mask Singer: Estos han sido todos sus programas de televisión

Chenoa ha añadido un nuevo programa a su impresionante currícumul televisivo. La cantante era confirmada por A3Media en el día de hoy como el nuevo fichaje estrella de Mask Singer. No ocupará uno de los asientos de los investigadores habituales (aparentemente reservados a los Javis, José Mota y Paz Vega, en sustitución de Malú) sino como investigadora invitada.

La segunda edición del popular talent show protagonizado por celebrities enmascaradas que versionan éxitos musicales de todo tipo arrancará muy pronto la grabación con Arturo Valls como presentador otra vez.

Y es que Chenoa se ha convertido en uno de los rostros más habituales de la televisión en los últimos años. Vistas sus apariciones en tv podemos decir que no hay formato que se le resista, ya sea como presentadora, como concursante habitual, como juez/jurado o como invitada con la que descubrir nuevas facetas que no conocíamos de ella.

Estas han sido sus apariciones más sorprendentes y exitosas.

Operación Triunfo. Vale, hemos ido a lo fácil. Pero Operación Triunfo fue el programa que la catapultó al estrellato y que nos la sirvió en bandeja para poder disfrutar de ella tanto televisiva como musicalmente.

Increíbles el gran desafío. Este fue su primer programa alejado del perfil musical que venía protagonizando tras OT y tras varias galas musicales en las que participó una vez finalizada su andadura en la Academia. En Increíbles era colaboradora junto a Mario Vaquerizo y Santiago Segura en la búsqueda del cerebro más privilegiado de los concursantes con Carlos Sobera y Berta Collado como presentadores.

El Club de la Comedia. ¿Chenoa monologuista? Sí, lo fue. Y no se le dió mal. Juzgad vosotrxs mismxs.

Zapeando. Otro formato y otra faceta, la de presentadora. También relacionado con el humor y en un formato muy popular en ese momento como fue la sobremesa televisiva.

Tu cara me suena y Tu cara no me suena todavía. Presente durante todas y cada una de las ediciones de este programa de A3Media desde el año 2016, su figura es imprescindible ya en la mesa del jurado.

Campanadas y feliz 2021. Chenoa se ha convertido en una habitual de las navidades en los hogares de millones de españoles. La última, durante las campanadas de 2021 con el especial ¡Feliz 2021! en el que fue presentadora.

Anclados, Oh Happy Day, Likes, Homo Zapping y Dos parejas y un destino son otros de los programas en los que ha participado. Este último con una emisión reciente junto a Jesulín de Ubrique descubriendo zonas de nuestra geografía, en este caso Girona e Ibiza.