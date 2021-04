Ella Baila Sola y su historia de discoteca que inspiró ‘Amores de barra’

Es uno de los regresos musicales del año. Ella Baila Sola, el popular dúo femenino que triunfó en los 90, vuelve para celebrar el 25º aniversario de su formación con una gira con la que volverán a subirse a los escenarios. Volveremos a escuchar canciones que ya forman parte de nuestras vidas como Amores de barra o Lo echamos a suertes.

Marta y Marilia conquistaron al público con sus letras y sus voces, perfectamente empastadas, y convirtieron sus temas en verdaderos éxitos. Tres de sus canciones llegaron a lo más alto de la lista de LOS40 a finales de la década: Lo echamos a suertes (1996), Cuando los sapos bailen flamenco y Amores de barra (1997).

Precisamente el último de los tres temas, el archiconocido Amores de barra, se tomó como un verdadero alegato feminista. En aquella época, una letra escrita por mujeres en las que se reivindicaban los ligues de una noche no era lo habitual. “Son las doce hasta las cinco te utilizaré, no hare falta que mañana te vuelva a ver” rezaba una de las estrofas de la canción, toda una declaración de intenciones de libertad.

Marta Botía fue la que comenzó a escribir el tema más popular del dúo, aunque continuara a cuatro manos con su compañera Marilia. En una entrevista, nos contó cómo surgió la idea y cómo partió de ella para llegar a la composición final. Como no podía ser de otra forma, era una historia basada en hechos reales. “Amores de barra fue una frase que alguien me dijo en una discoteca. Un chico se me acercó y me preguntó si quería ser amor de barra para esa noche”, nos cuenta.

Ella Baila Sola - Amores De Barra [Official Music Video]

Ese comentario se le quedó rápidamente en la cabeza y vio todo el potencial que tenía para convertirse en algo más. “Me pareció una frase fascinante. En ese momento él despareció, no le hice ni puñetero caso, me apunté esa canción y quise volver a casa rápido para ponerme a escribir sobre esa cosa tan divertida que acaba de escuchar”, dice la cantante y compositora.

Para terminar, Marta lanza un mensaje a ese chico desconocido que tanto ayudó para la composición de este gran éxito del dúo. “Si estás por ahí en algún sitio te lo agradezco muchísimo, gracias por este pedazo de single. Perdona que me diera la vuelta y me fuera”, se disculpa.

Seguro que Amores de barra suena de nuevo en este reencuentro de las cantantes sobre los escenarios. Ambas consiguieron el beneplácito de crítica y público en 1996, con sus voces en acústico, con las que llegaron a vender más de un millón y medio de copias en España y América Latina. Fueron cinco años de giras y tres álbumes de estudio, hasta que se separaron en 2001 por “diferencias musicales”. Ahora, veinte años después, vuelven para que volvamos a cantar esos grandes temas con los que las conocimos.