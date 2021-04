Paula Echevarría, Vicky Martín Berrocal o Sara Carbonero felicitan a Ariadne Artiles por sus gemelas

Con 39 años, la modelo canaria Ariadne Artiles ha dado la bienvenida a María y Julieta, las dos gemelas que han llegado para unirse a Ari, su hermana mayor de tres años. las tres, fruto de su relación con José María García Jr, hijo del afamado periodista deportivo.

“María y Julieta ♥️ 🐣🐣nuestras guerreras ya están aquí ✨ Ellas son las bebes más fuertes y valientes que he conocido. Las tres estamos bien, aunque no puedo decir que haya sido fácil ni que lo esté siendo en este momento, pero afortunadamente estamos en las mejores manos que podríamos estar, con un equipo médico de primera y con la familia cerca"” escribía junto a su primera fotografía con las dos recién llegadas.

Dos gemelas idénticas que le han dado más de un susto, pero que finalmente ya tiene entre sus brazos.

Agradecida

No ha dado muchos detalles, pero no ha debido de ser un parto fácil y de ahí que haya querido dedicarle unas palabras a su ginecólogo: “Quiero dar las gracias al doctor Miguel A. Barber en primer lugar por su entereza, apoyo y saber gestionar de la mejor manera una situación tan difícil manteniendo la calma en todo momento. Sin duda los médicos como tú son los verdaderos héroes de la tierra, sin ti no sé qué hubiera sido de nosotras. Gracias de corazón✨”.

Ha tenido presente a todo el equipo que la ha atendido en el hospital y a todos los que han estado a su lado en estos momentos complicados. Pero finalmente todo ha salido bien. “GRACIAS A TODOS DE CORAZÓN ♥️ ✨ #mylittletwins✨ #MaríayJulieta✨ #quebonitalavida✨” terminaba su mensaje.

No ha sido un embarazo fácil para ella que ha tenido que guardar reposo tras diagnosticarle una placenta previa oclusiva. Parece que la vida tranquila y sana que definen su día a día han ayudado para que todo salga bien.

Aluvión de felicitaciones

La vida pública de Artiles y su profesión de modelo ha hecho que esté muy bien relacionada y que haya conocido a mucha gente. Las redes se han llenado de mensajes de cariño y felicitaciones de un gran número de celebrities femeninas.