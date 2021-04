El despiste de Adara antes de viajar a Punta Cana por el que ha llamado a la policía

Adara es uno de los rostros más conocidos de los que han salido de la factoría de Mediaset. La joven se convirtió en la ganadora de Gran Hermano VIP 7 y desde entonces no ha parado de sumar seguidores y seguidoras en sus redes sociales. De hecho, ahora suma más de 840 mil en su cuenta de Instagram. ¡Nada mal!

De este modo, Adara ha creado todo un imperio de su imagen. La joven no solo vive de las marcas que patrocina en sus cuentas, también de su faceta como empresaria. Y es que la joven ha lanzado su propia línea de cosméticos.

Como influencer, Adara tiene que trabajar fuera de España en varias ocasiones, protagonizando campañas y colaboraciones en otros países. ¿Su último destino laboral? Punta Cana.

Eso sí, por casi se queda en tierra. ¿La razón? No encontraba en ningún lado el pasaporte para marcharse. Esto pasaba esa misma tarde, solo unas horas antes de tener que ir al aeropuerto. El documento es un requisito indispensable para poder viajar fuera de la Unión Europea y, claro, sin él no iba a poder marcharse muy lejos.

Una visita rápida

Adara, que cuenta sus vivencias a sus seguidores, ha aprovechado para contar las peripecias que ha tenido que pasar durante ese día para conseguir un pasaporte.

“Son las doce y media de la noche y estamos haciendo la maleta porque a las seis nos han avisado para hacer una publi. Es a Punta Cana y he liado una”, comienza diciendo la joven.

“Me da por pensar dónde está mi pasaporte y me he puesto a buscar por todos lados y no estaba”, ha continuado explicando. Ha sido entonces cuando han llamado a la policía para saber si podía hacerse uno nuevo: “Hemos cogido y hemos llamado a la policía. Hemos cogido y me han dicho que esta tarde quizá tenían hueco”.

Pero la odisea no había acabado y es que con los nervios, la joven se había olvidado de dos cosas imprescindibles a la hora de hacerse el documento: “He llegado ahí y no llevaba dinero en efectivo, ni el DNI y hemos tenido que volver a casa. Luego hemos vuelto.”

Una historia que ha terminado bien

Por suerte, todo ha terminado bien y Adara ha podido marcharse a Punta Cana esta misma mañana. Ha sido ella misma quien ha compartido una imagen en el aeropuerto preparada para su nueva aventura.

“Nos vemos en Punta Cana”, ha escrito la celeb junto a la imagen. Tendremos que esperar para ver el resultado de la campaña que va a preparar.