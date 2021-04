¿Por qué piden justicia por One Direction y Little Mix? Ésta es la polémica que envuelve a Simon Cowell

Era el año 2010 cuando el programa de The X Factor vio nacer a una de las mayores boybands británicas de la historia: One Direction. Pero lo cierto es que, al parecer, no todo que relucía era oro.

Simon Cowell, que estaba a la cabeza del programa y, por tanto, de algunas decisiones sobre los artistas, podría haberse convertido en el gran enemigo de todos ellos. Eso es lo que ha desvelado Jedward, el dúo de hermanos irlandeses que también aparecieron en dicho talent show y, posteriormente, saltaron a la fama por su participación en el Festival de Eurovisión en 2011.

Ellos han sido los que han dado un golpe sobre la mesa para contar su verdad con respecto a las decisiones y condiciones que envolvían las vidas de los artistas que habían pasado por "las manos" de Cowell. "El mayor arrepentimiento de nuestras vidas es no contarles a los jueces de X Factor que se fuesen a la m*erda", comienzan declarando los hermanos. Pero no es todo lo que han compartido en redes sociales.

Otros de los mensajes que se han podido leer son: "Todos los concursantes de X Factor eran esclavos del programa y nos pegaban CERO mientras otros hacían millones", "Simon Cowell piensa que es el líder de la mafia de la industria de la música cuando en realidad solo es un mal estiramiento de cara".

Simon Cowell thinks he’s the Mafia leader of the music industry when in reality he’s nothing but a bad facelift ❤️ — JEDWARD (@planetjedward) April 5, 2021

También mencionan a Syco, la empresa de entretenimiento propiedad de Cowell: "Hay una razón por la que Syco se llama Pyscho! 1D y Little Mix están legalmente jodid*s con los contratos y nunca pueden hablar, así que nosotros lo hacemos". Es en ese momento en el que aprovechan para pedir justicia por ambas bandas y por todo lo que, según ellos, han tenido que aceptar.

"Los artistas están a punto del colapso al final de la gira y tener que actuar como si todo estuviese bien... Los humanos no pueden ser dueños. Los artistas no deberían se adueñados", expresan. Los hermanos hacen referencia a episodios de depresión y desórdenes alimenticios que, según ellos, son propiciados por la presión que reciben. Además, aseguran que "cuando los artistas hacen muchas preguntas, son una amenaza" y se les prohíbe la promoción.

Estos mensajes han llegado a ojos de los seguidores de One Direction, Little Mix, Fifth Harmony, Cher Lloyd, y un sinfín de artistas que han pasado por el programa de Simon Cowell. Todos ellos no han dudado en salir en defensa y pedir justicia por lo que, según Jedward, han sufrido en sus propias carnes.

Lo que salió hoy es de lo que siempre hemos intentado hablar la industria no es color de rosa y menos SYCO y Simón Cowell eran unos niños intentando cumplir su sueños, ellos se aprovecharon de eso hoy Y siempre he pedido

JUSTICE FOR 1D AND LITTLE MIX

JUSTICE FOR FIFTH HARMONY pic.twitter.com/9glO7tgD38 — Magueth;H🌻🏡 (@MaguethBuitrago) April 6, 2021

Louis Tomlinson también ha intervenido indirectamente en la polémica enviando un mensaje a los irlandeses a través de Twitter. "Chicos, se os ha ido de las manos hahahahahaha seguro que estáis fumados", dice.

Por su parte, Cher Lloyd ha contado su propia historia en modo de canción a través de TikTok. Asegura que le sugirieron salir con una estrella para triunfar. Sus palabras no han pasado desapercibida.

Hemos de recordar que en esta historia también está Little Mix, la girlband que, después de desvincularse de Simon Cowell, lanzó su tema Not A Pop Song para compartir su historia con sus fans. No hay duda de que la paciencia de todos ellos ha llegado a un límite.

De momento, Cowell no se ha pronunciado al respecto, pero lo que está claro es que miles y miles de personas alrededor del mundo le han señalado como uno de los mayores villanos de la industria de la música. ¿Será cierto?