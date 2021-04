Pablo Alborán se une a Sofi de la Torre en ‘Y duele’

Pablo Alborán es de esos artistas que no deja de trabajar. No hace ni cuatro meses que el cantante lanzó su álbum Vértigo, pero ya está inmerso en nueva música. De este modo, el artista ha anunciado que este mismo jueves, 9 de abril, podremos escuchar una nueva canción suya: Y duele.

Se trata de una colaboración junto a Sofi de la Torre, una artista canaria que está pegando fuerte y que va a dar mucho que hablar. El intérprete de Si hubieras querido ha compartido la noticia junto la portada del single, donde lo vemos junto a la artista bajo un cielo de color azul.

Sofi también ha compartido la gran noticia musical en su cuenta de Instagram con un mensaje en el que deja claro que es muy seguidora de la música de Pablo. “No saben la ilusión que me hace esto”, ha escrito la cantante junto a la portada.

No se trata de una canción nueva, sino de una versión de Y duele, el tema que lanzó Sofi hace unos meses y que no ha parado de ganar oyentes en las plataformas de streaming.

De hecho, Sofu compartió la noticia en sus redes sociales el pasado viernes, simulando una conversación con Pablo por WhatsApp. Eso sí, no aparecía el apellido ni lo había etiquetado.

Una noticia que ha sido muy bien recibida por los fans de ambos artistas que ven un gran potencial en la unión de estas dos voces.

¿Quién es Sofi de la Torre?

Sofi de la Torre es una artista canaria que lleva desde 2015 haciéndose su hueco en la industria de la música. La joven ha ido ganando reconocimiento con los años, apostando por un estilo que mezcla lo urbano con el dance.

La joven empezó cantando en inglés. De hecho, su tema más conocido es Flex Your Wat Out, lanzado en 2017 y que ya suma más de once millones de reproducciones en Youtube.

En los últimos años, Sofi ha apostado por la música en castellano en temas como Karma o Mentiendes.

Sin duda, nos morimos de ganas de escuchar esta colaboración. Estamos seguros de que va a salir algo muy bonito de esto.