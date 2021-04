De Maluma a Álvaro de Luna: los vídeos de los 40 éxitos del momento

No ha habido cambio esta semana en el puesto de farolillo rojo: al igual que la anterior, sigue ocupado por Maluma y Ziggy Marley con Tónika. Se resiste a abandonar el chart el parcero, que tiene además otro tema en lista, Hawái (#29). Lo que sí ha cambiado es el número uno, que ha ido a manos de Álvaro de Luna con Juramento eterno de sal, su debut en solitario. El ránking de esta semana tiene otros puntos destacados, como la entrada directa al #25 de Omar Montes, Ana Mena y Maffio con Solo, la subida más fuerte de Tiësto con The business (siete posiciones, hasta el #10) y el récord de permanencia impresionante de The Weeknd con Blinding lights, que suma ya 63 semanas con nosotros. Entérate de todo en el vídeo de arriba, que se abre con el recuerdo a las dos canciones que han salido esta semana: La noche suena, de David Otero y Dani Fernández, y Savage love, de Jason Derulo y Jawsh 685.