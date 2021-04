1 de 10 Bea es una chica catalana con ascendencia africana; su padre procede de Guinea Conakry y ella está muy conectada con sus raíces y afirma que en el futuro le gustaría involucrarse en algún proyecto de cooperación con el país de su padre. Pasó de tener muchas inseguridades, en su infancia y adolescencia por miedo a no encajar, a comerse el mundo… porque ahora Bea es una chica aventurera que no puede parar quieta. En el amor considera que no ha tenido suerte y como buena Libra, ha fantaseado con una vida romántica al puro estilo Disney, pero no tarda mucho en volver a poner los pies en la tierra y darse de bruces con la realidad. Actualmente trabaja felizmente de ayudante en el Mago Pop, y como no podía ser de otra forma, es una firme creyente en la magia del amor.