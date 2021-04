Lo que encontró esta chica dentro de una bolsa de patatas fritas te dejará sin palabras

¿Quién no recuerda las sorpresas que encontrábamos de pequeños dentro de las bolsas de patatas o snacks? Tazos o calcomanías eran algunos de los regalos que buscábamos en su interior. Sin embargo, lo que ha encontrado una chica de Cádiz en el interior de una bolsa de patatas fritas ha sido de lo más inesperado.

Las redes sociales son un muchas ocasiones la puesta en común de historias increíbles que, por supuesto, no tardan en hacerse virales como ha sido el caso de esta, compartida por Paula Payann @paulaapyaan2. A través de un hilo en esta plataforma, la gaditana compartía con mucho humor y muchas pruebas gráficas que certificasen la autenticidad de su historia que se había encontrado, nada más y nada menos, que unas gafas dentro de la bolsa de patatas que iba a abrir.

“Me he encontrado unas gafas de vista en un paquete de patatas (adjunto todas las perspectivas para que se vea que no es fake)”, comenzaba a explicar en un tweet. “Hago hilo (la primera vez que hago uno soy famosa) para explicar cómo ha sido: mi madre fue a comprar esta mañana a un supermercado (no se cuál) y como de costumbre, mete esas patatas en el carrito de la compra”, continuaba relatando su historia entre reacciones de algunos usuarios que no daban crédito a lo ocurrido.

“Esta noche antes de cenar, viene y me pregunta ‘Paula, me iba a comer estas patatas, ¿pero esto no son unas gafas?” y me enseña el paquete donde no se ven siquiera las gafas como tal, solo se veían las patillas. Total, que coge el paquete y empieza a manosearlo para ponerlas rectas y empezamos a reírnos, llegamos a la conclusión de que es de un trabajador al que se les habrá caído en la fábrica, no tenemos ni idea de cómo habrán llegado ni el proceso de las patatas. El caso es que tenemos las gafas de un señor/una señora en nuestra casa y pensamos guardar el paquete como si de oro se tratase, fin de la historia”, concluía la protagonista de la historia.

Las respuestas han sido muchas y muy variadas. Desde quienes cruzan los dedos porque la persona en cuestión recupere sus gafas, hasta los que piensan que esto le va a costar el despido y pasando por aquellos que se han preocupado por la higiene del acontecimiento en cuestión, con muchos preocupados por el coronavirus.

La empresa ha encontrado a su dueño: Manolito

Ante tanta expectación por la historia de las gafas en la bolsa de patatas fritas, la empresa responsable ha respondido: “¡Hola! Antes que nada te pedimos disculpas. Nuestras patatas fritas están tan ricas ¡porque tienen duende! Las gafas son de Manolito, te intentaremos mandar una foto suya y una caja de nuestros productos. Sin sus gafas no ve nada pero tú disfrutarás de nuestras patatas”, escribía la marca a través de su cuenta oficial. Una respuesta en tono humorístico que no ha estado libre de críticas.

Una historia increíble que ha dejado con la boca abierta a Twitter.