Kanye West vende por 30 millones de dólares su documental a Netflix

La vida al completo de Kanye West llega a Netflix. El rapero ha vendido a la plataforma material nunca jamás visto de su vida, vídeos en la intimidad de su hogar en el que no estamos acostumbrados a ver al artista, saldrán a la luz en forma de documental. Pero esta exclusividad no ha salido barata, Netflix ha pagado 30 millones de dólares al cantante para tenerlo dentro de su catálogo según informa Billboard.

Este proyecto audiovisual contiene grabaciones de la época de Ye de 2018, el octavo álbum de estudio de West, junto a otros momentos capturados a lo largo de sus 21 años de carrera. Viene de la mano de dos cineastas que le han acompañado todo este tiempo: Clarece Coodie Simmons y Chike Ozah, también conocidos en la industria como Coodie & Chike.

Los directores se encargaron de co-dirigir el videoclip de Through The Wire y la tercera versión de Jesus Walks. Otros de los trabajos que se apuntan es Benji de la serie sobre la ESPN 30 for 30 y el documental de Stephon Marbury de 2019, A Kid From Coney Island bajo la compañía Creative Control.

Qué saldrá a la luz

La vida de Kanye West ha tenido numerosos y diversos puntos de inflexión. Estos se tratarán desde un punto de vista muy cercanos por la relación que mantiene el protagonista con los directores. Veremos sus inicios en Chicago a finales de los 90, la muerte de su madre, su figura en la industria de la moda y su controvertido puesto para la presidencia de Estados Unidos en 2020. Según la fuente, él accedió a ser grabado durante todos estos años y enseñárselo al mundo.

Lo que nos queda por confirmar es, ¿hablará desde el corazón de su turbulenta relación con Kim Kardashian? ¿Revelará alguno de los secretos de la familia? ¿Y de su fortuna? Será a finales de este 2021 cuando se lanzará en streaming resolviendo todas estas dudas.

Este no será el único documental en relación a Kanye West, se habla de un posible proyecto sobre el guardaespalda del artista, Steve Stanulis, que todavía no ha sido adjudicado a ninguna plataforma online según comunica Billboard. Apostamos a que este contendrá muchas más sorpresas.