Kate Winslet reclama un MeToo LGTB para un Hollywood de tradición homófoba

Las últimas declaraciones de Kate Winslet denunciando la condición de hipocresía y homofobia de Hollywood no han debido sentar demasiado bien en los pasillos de algunas majors. La actriz de Titanic y Olvídate de mí, una de las más cotizadas y queridas de la industria, ha criticado que en la Meca del Cine aún siga existiendo gente que "juzga, discrimina y es homófoba" con la comunidad LGTBIQ+.

"No os podéis imaginar la gran cantidad de actores jóvenes que conozco (algunos muy conocidos, otros debutantes) que están aterrorizados por revelar su condición sexual porque eso podría suponer un obstáculo para su carrera a la hora de ser contratados para roles heterosexuales", explicó la actriz a The Sunday Times.

"Una estrella muy famosa acaba de contratar a un agente americano y lo primero que el agente le ha dicho es: 'Tengo entendido que eres bisexual. Yo no lo publicitaría por ahí'. Actualmente se me ocurren cuatro actores que ocultan de forma absoluta su verdadera sexualidad. Es muy doloroso. Tienen miedo de ser descubiertos", desvela Winslet, quien reclama que haya una suerte de MeToo LGTB que fomente la igualdad en los pasillos de Hollywood y desplace o acalle a aquellos intolerantes que no quieren escuchar hablar de estos temas.

Ser gay en el represivo Hollywood clásico. Rendimos tributo a Rock Hudson, Anthony Perkins, George Cukor... https://t.co/vmN8UXkVRP pic.twitter.com/UBPCrLH5OY — canaltcm (@canaltcm) June 29, 2017

La actriz continúa echando pestes de la homofobia de la industria que vio nacer a grandes leyendas que, tras confesar su homosexualidad, fueron apartadas de sus grandes roles o fueron obligados a negarlo todo para no "manchar" su imagen: "Hollywood debe dejar esa mierda trasnochada de '¿Puede interpretar a un hetero si es gay?'. Eso debería ser casi ilegal", zanja.

Estrellas de cine homosexuales

Esto, lamentablemente, no es nada nuevo: hubo un tiempo en el que los grandes estudios de Hollywood casaban a sus estrellas homosexuales o bisexuales para que no se desvelase su verdadera orientación sexual y provocasen un escándalo.

Actores como Rock Hudson, Randolph Scott, Tyrone Power o Montgomery Clift no quisieron (ni, probablemente, pudieron) hablar abiertamente de su verdadera condición sexual por "miedo" a esas represalias. De otros, como Cary Grant o James Dean, a los que persiguieron los rumores de su supuesta homosexualidad, nunca lo sabremos a ciencia cierta.

A pesar de que los tiempos cambian y ahora Hollywood cuenta con un gran tornasol de grandes estrellas gays que no tienen miedo a pronunciarse, sí que se da el caso de que, salvo talentos enormes y bien asentados como Jodie Foster o Ian McKellen, la mayoría de ellos (especialmente los hombres) están encasillados en papeles de personajes homosexuales y algo excéntricos.