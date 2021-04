Angelina Jolie sale a la caza del asesino al ritmo de Johnny Cash

Angelina Jolie está de vuelta con un personaje que recuerda a esas súper espías o asesinas honorables de Salt o Wanted. Aquellos que desean mi muerte es el nuevo proyecto de la actriz tras pasar por las no-tan-interesantes aventuras de Maléfica y Érase una vez....

Quizás esta película sí que la traiga de vuelta a la primera línea de batalla de Hollywood tras una etapa de proyectos relativamente mediocres. La cinta dirige Taylor Sheridan, creador de las excelentes Yellowstone y Wind River, así que quizás estemos ante una de las grandes producciones del año.

La que fuera pareja de Brad Pitt, ganadora del Óscar por Inocencia Interrumpida, interpreta a Hannah, la responsable de una torre de vigilancia antiincendios atormentada por la imagen de la muerte de tres personas a las que no pudo salvar durante un trágico incendio.

Aquellos Que Desean Mi Muerte - Tráiler Oficial

Mientras trata de lidiar con sus demonios interiores, Hannah se encuentra con un niño de 12 años traumatizado al que supuestamente persiguen unos asesinos a los que ha visto cometer un terrible crimen y a los que, parece, deberá dar caza después de que empiecen a pisarle los talones y ponerla en peligro tanto a ella como a sus seres queridos.

Jolie no está sola en esta aventura que se desarrolla a fuego lento bajo el God's Gonna Cut You Down de Johnny Cash: a ella le acompañarán Jon Bernthal, estrella de The Punisher y The Walking Dead, que retoma el papel de agente de la ley; Tyler Perry (En la mente del asesino) en el papel de un agente del FBI, y Aidan Gillen (Juego de Tronos), quien se mueve como pez en el agua encarnando a villanos despiadados y despreciables.

La película, que está producida por New Line Cinema y distribuida por Warner Bros. y HBO Max, se estrenará, previsiblemente, el 7 de mayo de 2021.